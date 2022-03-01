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Обращение к гражданам РФ: с нами весь мир, с вами – только бешенный карлик Путин

Марина Рыбина

1 марта 2022, 08:46

Убирайтесь из Украины, пока живы, иначе наши мальчики обеспечат вам "комфортную горизонтальную эвакуацию".

Старший брат вошел в дом младшего, чтобы его ограбить, изнасиловать его жену и убить детей
ВСУ обеспечат российским военным "комфортную горизонтальную эвакуацию" на их родину / скриншот

Еще несколько дней назад у меня была огромная, красивая жизнь в столице. По вечерам мои дети ложились спать в белоснежные кровати в красивом доме, учились в лучших учебных заведениях, у меня было несколько обожаемых работ, у меня были друзья, любимый муж, соседи и уютный двор с первыми крокусами и подснежниками.

26 февраля, после самой длинной в моей жизни автомобильной поездки до Львова, я обнаружила себя и двоих своих детей в переполненном эвакуационном поезде Львов-Перемышль. Мы потеряли абсолютно все свои вещи. А при посадке в вагон, в давке едва не погибла моя девочка. Ей всего восемь.

Ее крохотную и худенькую вдавили в стенку вагона, и она уже задыхалась. Сначала она визжала, а потом стала обмякать.

То, что она жива, сопит сейчас под мирным небом – это чистое чудо. На следующий день на такой же посадке в электричке насмерть был раздавлен ребенок. Такой же ребенок, как она, которого не сумела выдернуть из адских тисков напирающей толпы мощная материнская рука.

Мы провели 21 час в дороге. Практически без движения, сидя друг у друга на руках, на чемоданах или деревянных лавках стандартной душной пригородной электрички. Мы потеряли все наши вещи.

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Но знаете, наши дети не заплакали ни единого раза за дорогу. Даже они понимали, что мы сейчас не имеем права ни на какие эмоции – только на злость и действие.

Каждый, кто попал в этот вагон, делился с соседом: последней каплей воды, последним подгузником для ребенка, последним кусочком печенья. Кто сумел выбраться на улицу на границе – приносил к окнам поезда огромные бутылки питьевой воды для детей. Хрупкие девчонки-студентки всю ночь позволяли спать нашим детям на своих коленях, превозмогая боль в занемевших скорченных ногах и спинах.

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Это не был поезд страха. Мы уходим, мы вывозим детей и едем помогать нашим оттуда, где мы сейчас нужнее и полезнее. Ведь каждый из наших защитников счастлив знать, что их дети и жены в полном порядке. И в этом им помогает целый мир!

И знаете, что было лучшими новостями для нас там, в этом адски комфортном экспрессе, который ехал в Польшу 21 час к ряду? Знать, что где-то там, во Львовской области, наши мальчики порвали в клочья ваших десантников. Что на родной Оболони в Киеве ваших вооруженных сбивают с БТРа и обезвреживают голыми руками местные хулиганы. Знать, что вам наваляли наши мужья, братья, сыновья. Что ваш смелый Кадыров уже получил по зубам и больше к нам не полезет. Что под Гостомелем, Киевом, Черниговом, Херсоном вас складывают в черные пакеты. Что даже ценой собственных жизней наши мужчины подрывают мосты, чтобы вы не добрались до нас.

У них есть цели и мотивация. Они убивают вас очень азартно, с улыбками на лицах. Они на своей земле. И у каждого из них за спиной две пары крыльев нашей молитвы.

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Мне 34. Я мама двоих детей. И за всю свою жизнь я не видела ни одного фашиста, бендеровца или нациста.

Но вот уже неделю в новостях наблюдаю, как старший брат вошел в дом младшего, чтобы его ограбить, изнасиловать его жену и убить детей.

С нами весь мир. Поляки берут на руки наших детей. Кормят их, одевают, дают им кров. Берегут, как своих.

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С вами только Путин. Бешенный карлик, который швыряет своих детей в Тартар и не испытывает по этому поводу угрызений совести.

Убирайтесь из моей родной Украины, пока живы. Иначе вы поедете по домам в цинках. Мы знаем наших мальчиков, они вам тоже обеспечат "комфортную горизонтальную эвакуацию".

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война в Украине вторжение России
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