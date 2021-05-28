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Обойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топлива

Сергей Куюн

директор Консалтинговой группы А-95

28 мая 2021, 12:15

Украина без белорусского топлива проживет. А вот выживет ли без продаж в Украину белорусская нефтепереработка?

бензин, АЗС, горючее, заправка
Беларуси не выгодно перекрывать Украине поставки топлива / sevdon.net

Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну. Я так понимаю, консультации ещё идут. Но задача стоит нестандартная - найти 50 тыс. т. "пятого". Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем.

Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики. Мозырский НПЗ, который стоит на границе с нами, по дизтопливу и битуму практически полностью работает на украинский рынок, Беларусь же обеспечивает преимущественно Новополоцкий НПЗ, расположенный на севере. Т.е. Беларусь кормит Украина (безусловно, после России). Именно поэтому я не верю, что Лукашенко будет даже намекать на проблемы с топливом.

Читайте такжеКабмин обязал АЗС снизить цены на бензин: сколько стоит топливоВ 2020 году мы закупили 0,850 млн т бензина (более 30% рынка), дизтоплива – 2,2 млн т (тоже более 30% рынка), 0,38 млн т сжиженного газа (17%) и 0,580 млн т битума – 50% рынка. Это только основные позиции.

Но если все же предположить, что в Минске уже совсем все плохо, выгребем ли мы без сябров? Чтобы перекрыть потребность в бензине, "Укртатнафта" должна нарастить переработку на 2 млн т или вдвое. Это вполне реально. Кроме того, в неограниченном количестве есть бензин на море. Там же можно добрать и 1,5 млн т дизтоплива, что в сумме с допобъемом с Кременчуга перекроет белорусский объем (+650 тыс. т). При этом я не беру в расчет возможность увеличения поставок из России, это вообще отдельный разговор.

Последние 2 месяца показали, что запросто может быть перекрыт и выпадающий объем белорусского сжиженного газа.

Единственная позиция, которая выглядит проблематично – это битум. Привезти такой объем неоткуда. Частично можно перекрыть морскими поставками, но не полностью. Однако и трагедии в этом нет. За счет увеличения переработки и моря наполовину перекрыть Беларусь точно получится. Ну а в остальном битум – это не дизель и не бензин, будут на 10-20% меньше строить дорог, деньги можно направить на цементные дороги или на объекты инфраструктуры, не требующие битума.

Так что мы без белорусского топлива проживем, а вот выживет ли без продаж в Украину белорусская нефтепереработка? Вряд ли.

Понятно, русские поддержат, но это окончательно выбьет у Лукашенко способность хоть как-то этой экспансии противостоять.

В этой ситуации скорее важен вопрос, что нам делать с нашей энергозависимостью? То мы трусимся по поводу прекращения поставок от "Роснефти", теперь переживаем по поводу Беларуси. Причина – 70% поставок ДТ и 50% поставок бензина идет с этих двух стран. При этом у нас недозагружена своя нефтепереработка и морские перевалки. Пора снова выносить этот вопрос на повестку дня.

дизтопливо Александр Лукашенко новости Беларуси
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