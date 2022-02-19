УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Обострение на Донбассе: когда же это закончится

Юрий Богданов

19 февраля 2022, 07:45

Мы за последние несколько лет более-менее затишья чуть отвыкли от таких обострений. Но они были.

ВСУ
На Донбассе очередное обострение / Минобороны Украины

На выходных и в ближайшие дни мы, скорее всего, будем наблюдать усиленную активность противника на линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорит и информация с той стороны, спасибо остаткам луганских связей. И общая логика происходящего. Возможно, противник под флагами своих сателлитов даже перейдет к непосредственным атакам на наши позиции в режиме близкого соприкосновения.

Цель все та же - создавать давление на Украину, на украинскую власть и общество. В идеале - нарисовать более - менее правдоподобное оправдание для любого из сценариев своих действий.

Тут главное помнить о том, что все подобное мы уже видели. Мы за последние несколько лет более-менее затишья чуть отвыкли от таких обострений. А они, напомню, после Дебальцево и ДАП случались. И массовые обстрелы. И атаки наших позиций.

Просто в этот раз Россия добавила давления на границах в большем масштабе. Потому что уже были случаи, когда они под обострение на Донбассе собирали по 60-90 тысяч человек на других участках границ с Россией.

Реклама

Правда, тогда Запад предпочитал ограничиваться пассивным полумолчанием. А в этот раз вот так не фартануло агрессору.

В этой ситуации лучшее, что каждый из нас может сделать на своем месте - не дергаться лишний раз. Работать и жить свою жизнь. В компетентности нашей армии сомнений нет. Она с этим обострением у врага справится.

Читайте такжеРоссия готова взрывать снаряды в КиевеИ отвечая на вопрос "Когда же это кончится?", мы должны привыкнуть к тому, что такие обострения - это как восход и заход солнца. Они - будут. И нам нужно научиться жить в балансе. Между готовностью к войне и самозащите и умением строить мирную жизнь. Потому что без последнего мы просто дадим врагу то, чего он хочет - наш страх и необустроенную неуспешную страну.

viber
вторжение России война на Донбассе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для УкраиныБудет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потериГороскоп на сегодня, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потери Зима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в УкраинуЗима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в Украину Россия готова взрывать снаряды в КиевеРоссия готова взрывать снаряды в Киеве Теперь Украина может контратаковать РоссиюТеперь Украина может контратаковать Россию
08:24

Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи жителей Украины

08:10

Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемыВидео

08:05

Танки, вертолеты и поражение противника: ВСУ показали мощные кадры подготовки к встрече с врагомФотоВидео

08:02

Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимкиВидео

07:45

Обострение на Донбассе: когда же это закончитсямнение

Реклама
07:34

"Воспользуемся шансом для дипломатии": у Зеленского ответили на слова Байдена о нападении РоссииВидео

07:10

"Капризный дед решил всех напугать": Казанский резко высказался о Путине и оценил, будет ли атака РФ

06:29

Украина как трофей: почему Запад только пугает Россию, но не останавливает еемнение

06:01

5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объемаФото

05:28

Денежный дождь и предложение руки и сердца: гороскоп на март 2022 года для ЛьвовВидео

05:02

Резкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте ценВидео

04:42

Как оптимально питаться в выходные дни - ответ диетолога

04:17

Как ускорить метаболизм: 5 эффективных советов, чтобы разогнать обмен веществ до максимума

03:49

Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбыВидео

03:18

Жанна Бадоева показала шикарные формы в задравшемся от ветра платье

02:44

Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

02:18

Врачи отыскали новую пользу от употребления шоколада

01:54

Укрпочта влипла в скандал: выгоняет сотрудников с работы за непроданные конфетыВидео

01:16

Как стать организованным: 10 эффективных советов, которые помогут все успевать

01:15

Названы продукты, продлевающие молодость: они есть в каждом домеВидео

Реклама
00:51

Приметы на 19 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:18

Срочное заявление Байдена по ситуации в Украине: видеоВидео

00:01

Байден: Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие несколько дней, Путин принял решениеВидео

18 февраля, пятница
23:49

Бутусов ударил Шуфрича в студии у Савика Шустера: полное видеоВидео

23:49

"Нет доказательств": в Германии и Франции отреагировали на "эвакуацию" из ОРДЛО

22:51

"Аналитика тушит панику": КГГА на 100% оборудовала въезды и выезды в столицу видеокамерамиВидео

22:49

"Предлог для войны": в Белом доме отреагировали на "эвакуацию" жителей ОРДЛОВидео

22:40

Эксперты назвали два продукта, которые помогают снизить высокий холестерин

22:03

В ВОЗ заявили о риске появления более опасного штамма коронавируса

21:55

Глава МИД Германии ответила на вопрос о том, что происходит вокруг Украины и на ДонбассеВидео

21:39

Юрий Романенко. Украина будет сражаться, впереди - переговорыВидеоблоги

21:38

Операция "Бросок мангуста": Пушилин и Пасечник записали свои видеообращения еще 2 дня назадВидео

21:36

Визит Зеленского в Мюнхен: Путин может воспользоваться его отсутствием в Украине - NBC News

21:17

К украинским полярникам заглянул морской леопард

21:15

Умер Борис Невзоров: актеру было 72 года

21:13

Кровавое ДТП в Харькове: родителям подростка сообщили о подозренииВидео

21:01

Спецслужбы РФ заминировали ряд объектов инфраструктуры в Донецке - разведкаВидео

20:37

Щедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале мартаВидео

20:23

Мы ценим каждую жизнь, но большой эскалации нет - ДаниловВидео

20:20

Верещук о происходящем на Донбассе: "Нас пытаются склонить к уступкам"

Реклама
20:14

"Мы вас ждем, мы создадим все условия": Верещук призвала украинцев бежать с "ЛДНР"Видео

20:10

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы заставит орхидею цвестиВидео

20:05

ВСУ не готовят нападение на Донбассе - Данилов

20:04

"Способствует деградации общества": в Украине требуют запретить TikTok

20:01

У Зеленского не исключают провокаций в ОРДЛО во время "эвакуации"

19:55

Предлог для операции против Украины: в Госдепе объяснили внезапную эвакуацию с "ДНР" и "ЛНР"

19:49

Судьи продолжают участвовать в рейдерских захватах - правозащитники

19:33

Сирены, огромные очереди и сбой связи: что сейчас происходит в ОРДЛОВидео

19:08

"Тело могли подбросить": жена пропавшего военного на Ровенщине считает, что его убили

19:00

Путин пообещал по 10 тысяч рублей эвакуированным из ОРДЛО

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять