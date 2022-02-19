Обострение на Донбассе: когда же это закончится

На Донбассе очередное обострение / Минобороны Украины

На выходных и в ближайшие дни мы, скорее всего, будем наблюдать усиленную активность противника на линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорит и информация с той стороны, спасибо остаткам луганских связей. И общая логика происходящего. Возможно, противник под флагами своих сателлитов даже перейдет к непосредственным атакам на наши позиции в режиме близкого соприкосновения.

Цель все та же - создавать давление на Украину, на украинскую власть и общество. В идеале - нарисовать более - менее правдоподобное оправдание для любого из сценариев своих действий.

Тут главное помнить о том, что все подобное мы уже видели. Мы за последние несколько лет более-менее затишья чуть отвыкли от таких обострений. А они, напомню, после Дебальцево и ДАП случались. И массовые обстрелы. И атаки наших позиций.

Просто в этот раз Россия добавила давления на границах в большем масштабе. Потому что уже были случаи, когда они под обострение на Донбассе собирали по 60-90 тысяч человек на других участках границ с Россией.

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Правда, тогда Запад предпочитал ограничиваться пассивным полумолчанием. А в этот раз вот так не фартануло агрессору.

В этой ситуации лучшее, что каждый из нас может сделать на своем месте - не дергаться лишний раз. Работать и жить свою жизнь. В компетентности нашей армии сомнений нет. Она с этим обострением у врага справится.

Читайте такжеРоссия готова взрывать снаряды в КиевеИ отвечая на вопрос "Когда же это кончится?", мы должны привыкнуть к тому, что такие обострения - это как восход и заход солнца. Они - будут. И нам нужно научиться жить в балансе. Между готовностью к войне и самозащите и умением строить мирную жизнь. Потому что без последнего мы просто дадим врагу то, чего он хочет - наш страх и необустроенную неуспешную страну.