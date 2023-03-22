"Обнуление" статуса Киева-Печерской лавры

На очереди "обнуление" и деполитизация Почаевской лавры.

УПЦ МП уходит из Киево-Печерской Лавры / УНИАН

Все очень просто. С точки зрения национальной безопасности украинский конфликт с Московским патриархатом (МП) во время российско-украинской войны должен решиться в пользу Украины, а не России. Любые формы затягивания этого политического, а не конфессионального конфликта вокруг Киево-Печерской лавры, идут на пользу путинской России. Одна страна - Россия, напавшая на Украину, контролирует церковь другой страны - жертву агрессии - Украину.

На очереди "обнуление" и деполитизация Почаевской лавры. Эта церковь (МП), может быть, вне воли ее активных прихожан, объективно, использоваться как "пятая колонна" Кремля, в борьбе с Украиной. Поэтому, именно украинское государство, должно, правовыми методами, решительно и существенно ограничить деятельность этой церкви (МП), как пособника врага Украины, на всей территории страны. Традиционные верующие этой церкви (МП) не виноваты и имеют реально большой выбор в украинских конфессиях, а сама церковь, управляемая из Москвы, во время войны. очень опасна для Украины, ибо используется против национальных интересов.

видео дня

Во время войны проповеди промосковских попов в церквях (МП) имеют не меньшее значение, чем снаряды и ракеты российской оккупационной армии.

Источник