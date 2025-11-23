"Обменять, "признать": вижу, за войну мы забыли ряд базовых вещей

За войну мы забыли ряд базовых вещей.
1. Мы демократия. И рано или поздно будут выборы и мы будем выбирать. Мы также будем свободно говорить, и тогда будет сказано больше чем пленки НАБУ. Также на выборах власть может измениться.
2. У нас есть Конституция. Да, на нее жестко клали последние годы и уже сложилось впечатление, что ее нет. Но она есть. В ней сказано, что мы суверенное государство. Проще - только мы решаем куда мы вступаем или не вступаем. Подписание любых документов, которые ограничивают суверенитет - государственная измена. Это от 10-15 лет.
Там также сказано о территориальной целостности. Соответственно, любые действия, которые подрывают территориальную целостность - государственная измена. Сюда входит подписание любых документов по выводу войск, обмену территориями и тому подобное. Сюда же входит любое признание захваченных территорий. От 10-15 лет.
Поэтому любые планы в стиле обменять признать и т.п. предусматривают изменения в Конституцию, или тюрьму. Как вы думаете, есть у нас желающие присесть?
Поэтому пока единственная юридическая конструкция - это "договоренности" о прекращении огня по линии фронта. При чем договоренности неофициальные, иначе - тюрьма.
Это реалии. Все остальное фантазии.
