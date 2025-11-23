"Обменять, "признать": вижу, за войну мы забыли ряд базовых вещей

Ладно. Вижу надо объяснять очень очевидные вещи.

Трамп и Зеленский во время встречи в овальном кабинете / Фото: Офис президента Украины

За войну мы забыли ряд базовых вещей.

1. Мы демократия. И рано или поздно будут выборы и мы будем выбирать. Мы также будем свободно говорить, и тогда будет сказано больше чем пленки НАБУ. Также на выборах власть может измениться.

2. У нас есть Конституция. Да, на нее жестко клали последние годы и уже сложилось впечатление, что ее нет. Но она есть. В ней сказано, что мы суверенное государство. Проще - только мы решаем куда мы вступаем или не вступаем. Подписание любых документов, которые ограничивают суверенитет - государственная измена. Это от 10-15 лет.

Там также сказано о территориальной целостности. Соответственно, любые действия, которые подрывают территориальную целостность - государственная измена. Сюда входит подписание любых документов по выводу войск, обмену территориями и тому подобное. Сюда же входит любое признание захваченных территорий. От 10-15 лет.

Поэтому любые планы в стиле обменять признать и т.п. предусматривают изменения в Конституцию, или тюрьму. Как вы думаете, есть у нас желающие присесть?

Поэтому пока единственная юридическая конструкция - это "договоренности" о прекращении огня по линии фронта. При чем договоренности неофициальные, иначе - тюрьма.

Это реалии. Все остальное фантазии.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

