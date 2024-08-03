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Обмен заключенными: скоро ли переговоры?

Виктор Андрусив
3 августа 2024, 21:01
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Я убежден, что этот обмен значительно важнее для путина, чем для Запада.
обмен пленными яшин
Этот обмен был значительно важнее для Путина, чем для Запада / фото: DW

Масштабный обмен породил целую плеяду дискуссий на тему о сближении Запада и РФ, и возможность начала переговоров о завершении войны. На самом деле эти события мало связаны с войной, поскольку имеют свою давнюю предысторию.

Напомню, что в феврале должен был быть поменян Навальный, которого убили за несколько дней до обмена. То есть переговоры на эту тему давно ведутся между сторонами. Велись до нашей войны, ведутся во время. Между прочим к чести Яшина - он несколько раз отказывался идти на обмен.

Я убежден, что этот обмен значительно важнее для путина, чем для Запада. Ему принципиально вернуть своих агентов, чтобы всем на будущее было понятно, что их не бросят. Для него эта история личная, не потому, что он знал Красинского, а потому, что он сам спецслужбист. В то же время, Запад получил диссидентов, которые потеряют свой вес в российском обществе после обмена, и станут в прямом смысле иностранными агентами. Вся эта ситуация никак не связана с войной.

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Однако, другое событие значительно важнее. Это заявление Пескова о том, что юридические нюансы легитимности Зеленского не препятствуют началу переговоров. Ой, а что случилось? Чего это вдруг на болотах тоже хотят переговоров. Вроде все так прекрасно, на фронте продвигаются, экономика растет, снаряды едут из Северной Кореи. Зачем им переговоры?

Это заявление свидетельствует, что нет у кремля уверенности в завтрашнем дне. Фактически, этим заявлением подтверждаются прогнозы экспертов относительно окончания советского вооружения в этом году, и серьезные проблемы с экономикой в следующем. Причем то, как легко Песков согласился с необходимостью переговоров, а не начал саркастически рассказывать, что мы должны отдать, может быть подтверждением еще одного тезиса - сейчас на фронте Путин идет ва-банк.

Поэтому я думаю, шансы увидеть российскую делегацию на втором саммите мира очень большие. Только вот, начало переговоров никаким образом сейчас не повлияет на войну. Дело в том, что для успешных переговоров нужны предпосылки на фронте, а сейчас их с обеих сторон нет. Орки лезут вперед дорогой ценой, и пытаются убедить мир, что они не заканчиваются. Мы провели мобилизацию, получили первые F-16, и скорее всего в ближайшее время начнем исправлять фронт (конечно, если внутренние ошибки этому не помешают). Поэтому по состоянию на сейчас я продолжаю утверждать, что условий для необходимости о чем-то договариваться - нет. Я думаю они возникнут не раньше декабря-января.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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Илья Яшин обмен пленными
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