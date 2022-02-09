УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Обидки Путина: почему глава РФ взъелся на Зеленского

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

9 февраля 2022, 11:40

Путин позволяет себе хамить только тем, кого не уважает. Потому с ним нужно действовать его же методами, но это себе могут позволить немногие.

Владимир Путин публично унизил Зеленского / Reuters

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президент России Владимир Путин, говоря о нежелании Киева выполнять Минские соглашения, употребил российскую поговорку: "Нравится не нравится, терпи, моя красавица".

Стоит отметить, что Владимир Путин всегда ведет себя именно в таком ключе - в стиле дворового питерского пацана. Ему очень это нравится, а психологи ранее уже обращали внимание на то, что это может быть связано с детскими или подростковыми комплексами - возможно с дворовым насилием или чем-то вроде того.

Да и шутки у него всегда на грани или откровенно матерные. Например, когда он рассказывал о бабушке с половыми признаками дедушки. То есть Путин пытается вести себя брутально, в полудворовом стиле. Кроме того, он считает, что у него бесподобное чувство юмора и его шутки, очевидно, должны также нравится всем окружающим. Тем более, что те люди, которые находятся рядом с Путиным, вероятно, рассказывают ему о том, как он блистательно шутит и какой он великолепный оратор.

С чем это связано? Очевидно, он ожидал добиться от украинской власти определенных уступок, но эти ожидания не реализовываются. Поэтому у Путина, как и Лукашенко, который постоянно обижает Зеленского, называя его полудурком и слабаком, прорываются "обидки".

То есть их раздражение напрямую связано с тем, что они не получают того, на что рассчитывали - прямые переговоры с боевиками, выборы в ОРДЛО, внесение изменений в Конституцию о закреплении "особого статуса" Донбасса и т.д. Ведь они понимают, что даже если Зеленский или Ермак пообещают это выполнить на переговорах, это будет невозможно провести через Верховную Раду.

Реклама

План Путина заключается не в том, чтобы напасть на Украину, положить здесь 20 тысяч российских солдат и потом войти в опустошенные города. Он хочет войти сюда триумфально, а это возможно только в случае хаоса - потери власти и начала политической дестабилизации. Вот тогда он, как в 2014 году, сможет практически бескровно все захватить. Но этого не получается и вот отсюда и походят все эти истерики.

Читайте также"Красавица, но не твоя": Зеленский ответил Путину на скандальное заявлениеЕсли бы Зеленский хотел, он бы давно мог так же брутально пошутить в адрес Путина, но этого не делает, потому что боится входить с Путиным в такие разговоры. Однажды он уже неудачно пошутил о Кадырове, после чего пришлось отправлять гонцов с извинениями. Хотя по-нормальному нужно было бы ответить точно так же. Как в свое время Макрон, когда Путин прилетел во Францию и начал рассказывать про Анну Ярославну.

То есть с Путиным нужно действовать его же методами, но это себе могут позволить немногие. Например, мы уже наблюдали, как обиделся Путин на слова Байдена, когда тот назвал его "убийцей", однако ему он тогда ответил далеко не по-хамски, сведя все к детской дразнилке "кто как обзывается, так сам и называется". То есть Путин так ведет себя только с теми, кого не уважает.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании Berta Communications, соучредитель Украинского института будущего, специально для Главреда

viber
Владимир Зеленский Владимир Путин Минские соглашения новости Украины и мира
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сказочный сиреневый маникюр весна 2022, в который невозможно не влюбитьсяСказочный сиреневый маникюр весна 2022, в который невозможно не влюбиться "Боже, это точно Надя?": Дорофеева без белья ошеломила феерическим анонсом новой песни"Боже, это точно Надя?": Дорофеева без белья ошеломила феерическим анонсом новой песни Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака, которые могут разбогатеть уже в февралеБудут купаться в деньгах: 3 знака зодиака, которые могут разбогатеть уже в феврале "Ждем Недобацьку с его братом Путиным": Ярош распек на все корки Лукашенко за его слова об Украине"Ждем Недобацьку с его братом Путиным": Ярош распек на все корки Лукашенко за его слова об Украине Дочь Заворотнюк рассказала, кто был на фото в машине с ЧернышевымДочь Заворотнюк рассказала, кто был на фото в машине с Чернышевым
12:40

Взяла кредит, чтобы помочь парню: на Днепропетровщине исчезла 20-летняя девушка

12:23

Выглядит как Жанна Фриске, парализована и в депрессии: СМИ раскрыли подробности о болезни Заворотнюк

12:22

Как получить больничный без визита к врачу: разъяснение МинздраваВидео

12:04

Кабмин даст украинцам еще пять месяцев на трату "тысячи Зеленского" за вакцинациюВидео

12:03

Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
11:59

58-летний Квентин Тарантино станет отцом второй раз

11:47

Десятки магнитных шаров в уретре: на Волыни спасли двоих подростков, гнавшихся за острыми ощущениямиВидео

11:40

Обидки Путина: почему глава РФ взъелся на Зеленскогомнение

11:36

Ожидания Путина и мощный фактор сдерживания: Украина бьется с агрессией РФ по трем направлениямВидео

11:34

Мошенники украли более 100 тысяч гривен у женщины, которая хотела продать обувь в интернетеВидео

11:29

Черный список на 14 февраля: какие подарки приносят разлуку и беду и что нельзя даритьВидео

10:52

Скандальная TikTok-блогерка Di. Rubens проиграла суд ветерану АТО полковнику Штефану

10:50

Вместо свадьбы – похороны: в Киеве мужчина прострелил голову возлюбленнойВидео

10:09

Бросила в холодном доме на двое суток: 5-летняя девочка попала в больницу из-за материВидео

09:58

Перерасчет пенсии для работающих: что влияет на ее размер и как проверить начисления

09:50

"Парень с ядерным оружием и без друзей": СМИ узнали, что Байден говорит о Путине не на публике

09:40

Путин ведет себя как гопник из питерской подворотнимнение

09:33

Чтобы отбиваться от РФ на море: Британия передаст Украине ракеты для кораблейВидео

09:11

До 70 тысяч в сутки: Радуцкий спрогнозировал, сколько будет COVID-больных на пике волны коронавируса

09:00

В Украине изменились условия приватизации спиртовых заводов: что ждет покупателей актуально

Реклама
08:27

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

08:26

Коронавирус в Украине 9 февраля: выявлено более 38 тысяч новых COVID-случаевВидео

08:10

Розы будут свежими очень долго - простые лайфхаки, как продлить жизнь букета

08:01

С днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к празднику

07:56

Залечили зуб до реанимации: в Ровно 15-летней девочке спасают жизнь после визита к стоматологу

07:50

3 самые ужасные ошибки в интерьере, которые допускает каждый второй: как их исправитьВидео

07:40

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаВидео

07:24

Схватила за руку и прижала к столу: в Харькове учительница жестко "воспитывала" школьника

06:39

В США отказались от введения срочных санкций против Северного потока-2: в чем причина

06:30

10 признаков того, что вы находитесь в токсичных отношениях и не догадываетесь об этом

06:01

В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыФото

05:54

Самое лучшее растение для вашей квартиры: в чем его уникальный секрет и целебные свойстваВидео

05:40

Серая и безвкусная жижа: три ошибки любой хозяйки, которые портят картофельное пюре за 1 секунду

05:12

Магнит бедности и болезней: почему ножницы никогда нельзя приносить в домВидео

05:09

Цветы будут в восторге: удобрение для растений из рыбы, которым пользовались еще наши бабушки

04:15

Как избавиться от тараканов: эффективные народные методы

03:10

Украсят любой двор: садовод назвала самые неприхотливые растения для сада

02:31

Ученые рассказали об опасности популярного обезболивающего

01:48

Диетолог объяснили, какие консервы могут быть опасны для здоровья и чем именно

01:46

Назван уникальный напиток для похудения: стоит дешево, а польза удивительнаяВидео

Реклама
01:22

"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета

08 февраля, вторник
23:51

Без света и воды в туалете: журналист "разнес" новый фирменный поезд УкрзализныциВидео

23:24

Назначен новый глава Киевской ОГА: что о нем известно

23:01

США обвинили Россию в искажении Минских соглашенийВидео

22:36

Мороз в марте и невероятная жара в мае: весна в Украине будет непредсказуемойВидео

22:30

Как нужно правильно есть после заражения Омикрон-штаммом - комментарий врача

22:28

Будет ли обязательной бустерная доза вакцины от коронавируса: ответ Минздрава

22:02

Названы самые прибыльные и убыточные банки Украины - список

21:56

"Он разговаривать не мог": под Запорожьем подростки пытали и пытались изнасиловать битой ребенкаВидео

21:33

Для России важна не Украина: Боррель об агрессии ПутинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять