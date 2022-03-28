Обезумливание войной: почему Россию ждут долгие годы нищеты и унижений

Россияне массово помешались на войне, но это их и погубит / Reuters

Всё чаще и чаще встречаю я невероятное ожесточение сторонников "Z". С ними бесполезно разговаривать. Они сыпят проклятиями на все аргументы, даже сдержанные и миролюбивые. Впрочем, и противники "Z" не отличаются больше терпимостью. Логомахия по ожесточению всё больше приближается к реальной войне, разве что в ней еще не убивают, но до рукоприкладства уже доходят. Вчерашние ближайшие друзья становятся за один вечер врагами, супруги - чужими друг для друга людьми и разъезжаются, если есть куда, дети перестают общаться со старыми родителями.

Многие объясняют это изощренностью официальной российской пропаганды, но официальная пропаганда в России не столь хороша, как не столь хорошо и все остальное - технология, военное дело, производство бумаги и станков, охрана природы и памятников культуры. Все, самое большее, на очень среднем уровне, также и пропаганда. Она тошнотворна в своей грубой навязчивости, откровенной лжи. Это послание тем, кто хочет быть введенным в заблуждение, кому отвратительна правда. Пропаганда не переформатирует мозги, она дает им удобную возможность и оправдание быть такими, какие они есть - злобные, агрессивные, слепые к истине, ненавидящие весь мир, "который против нас".

Может быть это следствие советского прошлого, проявление извечной больной русской души? Тоже нет. Многие народы, начиная агрессивные войны сходили с ума, впадали в массовое помешательство безумным фанатизмом. Англичане приветствовали войну с Бурами и замечательный Артур Конан-Дойль написал отвратительный памфлет, оправдывающий эту войну, французы боготворили Наполеона и восторгались его победами, стоившими цвета самой французской нации и множества жизней по всей Европе от Испании до России. Безумие немцев в эпоху нацизма было видно многим сторонним наблюдателям. Мой отец с ужасом рассказывал, что когда он был на переговорах в Берлине в 1939-40 гг. по поставкам вооружения Германии для СССР, он видел, как на публичном выступлении Гитлера молодые женщины протягивали ему своих грудных детей, когда он призывал отдать своих сыновей для Тысячелетнего Рейха. А ведь это были образованные, обычно спокойные и сдержанные пруссачки.

Русские люди теряли голову и в 1805 году, когда Александр объявил войну Наполеону и вступил в 3-ю коалицию, и в 1853 году, когда Николай Павлович объявил войну Османской империи из-за спора о ключах Вифлеемского храма. В 1876-1877 гг. обезумевший в желании помочь "братишкам" русский народ буквально вынудил Александра II объявить Турции войну, хотя Россия в это время проводила Великие реформы и война ей была совсем не нужна. Но Александр Николаевич хотел быть народным царем и начал крайне тяжелую войну, плодами которой к тому же Европейские державы не позволили России воспользоваться и царь отлично знал, начиная войну, что так и будет - не позволят.

Читайте такжеРоссии не светит "дойти до Львова": как Путин собрался одурачить россиянА безумный энтузиазм и шапкозакидательство в январе-марте 1905 в войне с японцами, которых вслед за царем и называли, и рисовали в карикатурах "макаками", а восторги августа 1914, коленопреклоненный народ перед Зимним дворцом, когда на балконе появился царь Николай с Александрой Федоровной?

Это обезумливание войной народа хорошо известно специалистам по массовой психологии. На фронте восторги тут же исчезают, тяжкие будни - кровь, смерть, грязь, страх уничтожают их в одночасье. Для солдат на войне брань становится отвратительной и опасной рутиной. Выжившие не любят вспоминать о военных буднях. Или коротко говорят не в меру любопытным внукам - война это большая гадость.

А вот в тылу, пока его не коснулась страшная рука войны ковровыми бомбардировками, голодом, осадами продолжается эйфория и психоз. Те, кто непосредственно не участвуют в войне, но переживают за своих, похожи по психологической реакции на зрителей боев гладиаторов, на любителей порнофильмов или на футбольных болельщиков - они фанатеют и сходят с ума от дела, которым занимаются другие. Это - особая форма коллективной вовлеченности, когда нет ни трудов, ни пота, ни крови, ни даже полового удовлетворения, а есть только напряжение, адреналин, сводящий с ума, но не сгорающий в настоящем деле.

Политики, знатоки этих массовых психозов военного времени, ловко используют их для консолидации народа вокруг вождя. Когда всамделишная смерть множества людей из удела пока является зрелищем она не устрашает, а только возбуждает, взвинчивает нервы и мозг. И без телевизора и до радио так было.

Так бывает с войной почти всегда. История знает непопулярные в народе войны, но они редки. Такой была, скажем, Русско-Шведская война 1808-09 годов. Но кто о ней помнит, хотя её призом для России стала Финляндия.

Поэтому, дорогие друзья, следите за собой, не превращайтесь в зрителей на трибунах Колизея. Тем более, что это не представление, а настоящая трагедия войны. И к тем, кто обезумел от фанатизма, относитесь с пониманием, зная, что воспаление коллективного бессознательного сойдет на нет мало-помалу или из-за тягот войны, или из-за позора поражения.

Читайте такжеПочему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофойКстати, войны начинающиеся таким массовым психозом, а потом завершающиеся военным поражением, как правило вызывают обычный истериоидный синдром тотального разочарования властью, гнева на неё, что не оправдала надежд. Из-за этого тотального разочарования властью рухнули в 1917-18 годах великие империи - Российская, Австрийская, Германская, Османская. В 1905 году поражение от японцев обернулось революцией в России. "Говорили, что они макаки, а оказались мы кое-каки, да и царь наш - дурик", - говорили русские люди, читая сводки с полей Маньчжурии и с фортов Порт-Артура. И чем больше безумие восторга в начале - тем больше ненависть к власти в конце проигранной войны. Народ не прощает кумирам, что обольщался ими.

Поражения могут в еще недавно безумном от военных маршей народе рождать злобу и желание реванша (так было в Германии в 1920-е и в России все двухтысячные годы), а может и глубокое раскаяние в содеянном безумии. Но для этого каждому народу нужен свой Ясперс, который объяснит потерпевшим поражение притчу о "национальной вине". А ум народа должен быть настолько потрясен неудачей, что он окажется открытым для слов мыслителя.

В России пока всё только начинается. Солдаты воюют как умеют, а народ безумствует и надевает на платье "Z". Впереди великие искушения реваншами и целительные раскаяния, революции и долгие годы нищеты и унижений. Коллективное бессознательное, которое христиане именуют совсем иначе, вырвалось на волю и сокрушает общество.

Сейчас еще всё это можно остановить, как взрослые, замечая, что их дети смотрят в компьютере какую-то гадость, отключают его. И дети, пусть со слезами, успокаиваются и румянец фальшивой страсти сходит с их щек. Но скоро, очень скоро, никто уже не будет в силах остановить психоз. И тогда он пройдет все свои стадии и завершится так, как уже завершался сотни раз. Здесь Россия имеет богатый опыт.