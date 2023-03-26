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Обедненный уран: почему русские закатили такую истерику

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

26 марта 2023, 06:43
Уран в целом имеет высокую плотность, почти в 2,5 раза больше, чем у железа. Он тяжелый и твердый, и это то, что нужно для пробивания брони.
120-мм снаряд М829А2 с обедненным ураном, США
120-мм снаряд М829А2 с обедненным ураном, США / US Army

Прежде всего отмечу, что несмотря на такое название, этот уран к ядерному оружию не имеет никакого отношения. Просто Россия манипулирует, ориентируясь на неосведомленность рядового читателя. Ибо понятно, что слово "уран" ассоциируется с ядерным оружием, энергетикой, Чернобылем, Фукусимой – со всем тем, что связано с реакцией деления радиоактивного материала. Но здесь ключевое слово "обедненный", потому что его радиоактивность составляет менее двух третей от радиоактивности природного урана. То есть он, наоборот, менее радиоактивен.

Природный уран – это смесь трех изотопов: урана 234, 235 и 238. Для производства ядерного оружия используют уран 234 и 235. Но их доля в составе природного урана очень маленькая. Более 99% в природном уране составляет 238 изотоп, который остается после того, как из природного урана извлекли 235 изотоп. Который пойдет, например, на изготовление атомной бомбы. Оставшиеся отходы представляют собой так называемый обедненный уран, который низкоактивен и используется в современной армии для различных целей, а не только для производства подкалиберных снарядов с сердечником из обедненного урана.

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Уран в целом имеет высокую плотность, почти в 2,5 раза больше, чем у железа. Он тяжелый и твердый, и это то, что нужно для пробивания брони. Это более выгодно и с коммерческой точки зрения, чем делать такие же снаряды с использованием вольфрама, который очень дорогой по сравнению с обедненным ураном.

Кроме того, обедненный уран используется во время производства танковой защиты – контейнеры для перевозки радиоактивных отходов тоже производятся, в том числе и с использованием обедненного урана. То есть он не вреден по сравнению с природным ураном, которого, как мы знаем, очень много и он сам по себе в естественной среде человеку не угрожает.

Поэтому в данном случае Россия манипулятивно использовала эту информацию. Понятно, что для них такое сообщение дискомфортно. Ибо они понимают, что броня их танков, образно говоря, будет прошиваться с помощью снаряда с сердечником из обедненного урана близко к тому, как нож заходит в масло. Для нас это, соответственно, хорошая новость, а для россиян – плохая. Но они стараются использовать это в пропагандистском плане максимально в свою пользу.

Михаил Гончар, специально для Главреда

уран Михаил Гончар
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