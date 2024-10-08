Об усталости от войны и сценарии завершения

Я не знаю на 100% к какому именно сценарию мы придем. И никто не знает.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Политизация обсуждения "планов мира", "планов победы" и того что будет дальше меня раздражает по одной единственной причине: это безответственно и безжалостно к собственным гражданам. С одной стороны, политизация в стране где есть политика - неизбежна. С другой, расшатывать страну чтобы дискредитировать своих политических оппонентов в момент войны все равно довольно ...

Потому что логика наших дипломатов прорисовывать наши "красные линии" для потенциальных переговоров - правильная. Как и требования от наших партнеров предоставить оружие и деньги, чтобы эти красные линии были подальше. Даже если вам не нравится, что лицом этой работы является Зеленский.

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Глобально же все эти помиральные ямы ради лайков и рейтингов - это мощная "инвестиция" в ту самую усталость от войны, которая ухудшает возможные конфигурации сценариев ее завершения. Настоящая усталость от войны накапливается у абсолютно всех, просто проявляется по разному. Кто-то впадает в депрессию, кто-то в эскапизм (а затем в депрессию), кто-то в апатию, кто-то в истерику. Некоторые находят ответ в конспирологии, ищут виновных или просто едет крышей.

Анализировать беспристрастно - все труднее, а удержаться от влияния на выводы выходки психики и настроения окружения - все сложнее.

Поэтому надо напомнить. Война вещь сценарная. В нашей войне все так же. И когда мы думаем какие сценарии являются реальными, надо учитывать:

- разницу потенциалов (Россия ресурсно превосходит Украину),

- преимущество национального государства над империей в вопросах устойчивости и саморегулируемости (здесь большое преимущество за Украиной),

- то, что обе государственные системы неэффективны, но до сих пор жизнеспособны,

- то, что возможность Украины нанести России поражение критически зависит от помощи,

- долгосрочная безопасность Украины зависит от а) гарантий безопасности, перевооружения после войны; б) желания или способности России повторять агрессию.

При текущей конфигурации ныть о "все пропало" довольно странно. Как и говорить, что при текущей конъюнктуре возможны "границы 91 года". Триумфальный сценарий возможен только при радикальном увеличении помощи или остром внутреннем кризисе внутри России. Катастрофический сценарий возможен при прекращении западной помощи (как военной, так и экономической). Ну или если украинцы решат самоубиться путем разрушения собственного государства. Здесь, как бы ни старались внутренние и внешние враги и идиоты из всех лагерей - пока не так критично.

Сценарий триумфа или катастрофы это вообще очень сильно про рандомность. Учитывая хрупкость диктатур или критическую зависимость помощи от конъюнктуры точка невозврата для каждой из сторон может наступить относительно неожиданно и быстро. Но это низко вероятные сценарии пока.

Все остальное - так или иначе - о "посередине". Кто-то назовет это корейским сценарием (реалисты), кто-то хорватским (оптимисты), кто-то будет бояться вьетнамского (пессимисты). Они все - о конфигурации, которая складывается на момент, когда обе стороны, их фан-группы и нейтралы дойдут до стадии "так, где здесь стол, где можно что-то подписать?".

В этих условиях лучшее, что может сделать - признать то, что мы не все можем контролировать. Как правильно написал Юлий Морозов, вернуться в прошлое согласно парадигме "а вот надо было" невозможно. Работать придется с тем, что есть, с институтами, которые настроили и людьми, которые выросли. Потому что коренные институциональные изменения во время войны такой интенсивности - это про сказки.

Я не знаю на 100% к какому именно сценарию мы придем. И никто не знает. Скорее всего выбирать придется не между "тотальная победа" и "позорное поражение". И общественная фрустрация по итогам войны будет независимо от сценария. Потому что вопросы "а зачем?" и "а как с этим жить?" общество и каждого из нас ждут неизбежно. К этому невозможно полноценно подготовиться, но можно хотя бы об этом думать. Иногда.

Экзамен на изучение уроков войны мы будем сдавать в первые 20 лет после ее завершения. Там и будет видно, чему научились. А задача сейчас - стараться не впадать в уныние, истерику или апатию.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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