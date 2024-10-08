Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Об усталости от войны и сценарии завершения

Юрий Богданов
8 октября 2024, 08:10
180
Я не знаю на 100% к какому именно сценарию мы придем. И никто не знает.
Об усталости от войны и сценарии завершения
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Политизация обсуждения "планов мира", "планов победы" и того что будет дальше меня раздражает по одной единственной причине: это безответственно и безжалостно к собственным гражданам. С одной стороны, политизация в стране где есть политика - неизбежна. С другой, расшатывать страну чтобы дискредитировать своих политических оппонентов в момент войны все равно довольно ...

Потому что логика наших дипломатов прорисовывать наши "красные линии" для потенциальных переговоров - правильная. Как и требования от наших партнеров предоставить оружие и деньги, чтобы эти красные линии были подальше. Даже если вам не нравится, что лицом этой работы является Зеленский.

видео дня

Глобально же все эти помиральные ямы ради лайков и рейтингов - это мощная "инвестиция" в ту самую усталость от войны, которая ухудшает возможные конфигурации сценариев ее завершения. Настоящая усталость от войны накапливается у абсолютно всех, просто проявляется по разному. Кто-то впадает в депрессию, кто-то в эскапизм (а затем в депрессию), кто-то в апатию, кто-то в истерику. Некоторые находят ответ в конспирологии, ищут виновных или просто едет крышей.

Анализировать беспристрастно - все труднее, а удержаться от влияния на выводы выходки психики и настроения окружения - все сложнее.

Поэтому надо напомнить. Война вещь сценарная. В нашей войне все так же. И когда мы думаем какие сценарии являются реальными, надо учитывать:

- разницу потенциалов (Россия ресурсно превосходит Украину),

- преимущество национального государства над империей в вопросах устойчивости и саморегулируемости (здесь большое преимущество за Украиной),

- то, что обе государственные системы неэффективны, но до сих пор жизнеспособны,

- то, что возможность Украины нанести России поражение критически зависит от помощи,

- долгосрочная безопасность Украины зависит от а) гарантий безопасности, перевооружения после войны; б) желания или способности России повторять агрессию.

При текущей конфигурации ныть о "все пропало" довольно странно. Как и говорить, что при текущей конъюнктуре возможны "границы 91 года". Триумфальный сценарий возможен только при радикальном увеличении помощи или остром внутреннем кризисе внутри России. Катастрофический сценарий возможен при прекращении западной помощи (как военной, так и экономической). Ну или если украинцы решат самоубиться путем разрушения собственного государства. Здесь, как бы ни старались внутренние и внешние враги и идиоты из всех лагерей - пока не так критично.

Сценарий триумфа или катастрофы это вообще очень сильно про рандомность. Учитывая хрупкость диктатур или критическую зависимость помощи от конъюнктуры точка невозврата для каждой из сторон может наступить относительно неожиданно и быстро. Но это низко вероятные сценарии пока.

Все остальное - так или иначе - о "посередине". Кто-то назовет это корейским сценарием (реалисты), кто-то хорватским (оптимисты), кто-то будет бояться вьетнамского (пессимисты). Они все - о конфигурации, которая складывается на момент, когда обе стороны, их фан-группы и нейтралы дойдут до стадии "так, где здесь стол, где можно что-то подписать?".

В этих условиях лучшее, что может сделать - признать то, что мы не все можем контролировать. Как правильно написал Юлий Морозов, вернуться в прошлое согласно парадигме "а вот надо было" невозможно. Работать придется с тем, что есть, с институтами, которые настроили и людьми, которые выросли. Потому что коренные институциональные изменения во время войны такой интенсивности - это про сказки.

Я не знаю на 100% к какому именно сценарию мы придем. И никто не знает. Скорее всего выбирать придется не между "тотальная победа" и "позорное поражение". И общественная фрустрация по итогам войны будет независимо от сценария. Потому что вопросы "а зачем?" и "а как с этим жить?" общество и каждого из нас ждут неизбежно. К этому невозможно полноценно подготовиться, но можно хотя бы об этом думать. Иногда.

Экзамен на изучение уроков войны мы будем сдавать в первые 20 лет после ее завершения. Там и будет видно, чему научились. А задача сейчас - стараться не впадать в уныние, истерику или апатию.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

Ещё
Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с начальником Сумского ТЦК и СП

Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с начальником Сумского ТЦК и СП

09:00Интервью
Харрис выдала громкое заявление о переговорах с Путиным "без участия Украины"

Харрис выдала громкое заявление о переговорах с Путиным "без участия Украины"

08:13Мир
Бои ведутся за каждый подъезд: оккупанты зашли в Торецк

Бои ведутся за каждый подъезд: оккупанты зашли в Торецк

06:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Влупит мороз и будет засыпать снегом: когда в Украину ворвется "минусовая" погода

Влупит мороз и будет засыпать снегом: когда в Украину ворвется "минусовая" погода

Где по этикету должна сидеть девушка в такси - сзади или рядом с водителем

Где по этикету должна сидеть девушка в такси - сзади или рядом с водителем

Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

Дочь путиниста Киркорова жестко высмеяла отца и опозорила на всю РФ

Дочь путиниста Киркорова жестко высмеяла отца и опозорила на всю РФ

Последние новости

09:00

Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с начальником Сумского ТЦК и СП

08:48

Как отбелить сильно загрязненные носки: домашнее средство из трех ингредиентов

08:13

Харрис выдала громкое заявление о переговорах с Путиным "без участия Украины"

08:10

Об усталости от войны и сценарии завершениямнение

08:05

Хакеры взломали роспропаганду: в РФ пожаловались на "беспрецедентную" кибератаку

Судьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – ЗолотаревСудьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – Золотарев
08:00

Как Украина может вступить в НАТО и что будет с 5-й статьей Альянса

07:55

Дочь путиниста Филиппа Киркорова вызверилась на поклонников - что произошло

06:57

Бои ведутся за каждый подъезд: оккупанты зашли в Торецк

06:00

Сильнейший шторм не отступает: через несколько дней начнется новая магнитная буря

Реклама
05:49

Прорывных решений не будет: чего ждать Украине от победы Харрис на выборах в США

05:13

США не заинтересованы в военном разгроме России - Золотарев

04:50

Что значит слово "голій": лишь единицы знают его истинное значение

04:14

Мечты станут реальностью: 4 знака зодиака, которые достигнут большого успеха в ноябре

03:38

Мыть унитаз "больше не придется": что нужно положить в туалетный бачокВидео

02:30

"Невозможно устоять": Злата Огневич высказалась про отношения с лидером Бумбокса

01:32

"Ключевая ставка Москвы": появился неожиданный прогноз по выборам в США

01:00

Ручки скажут вам "спасибо": как защитить и увлажнить кожу в холодное время

07 октября, понедельник
23:16

Есть погибший, много раненых: в Одессе "прилет" баллистики

22:50

"В любой момент": Жданов предупредил о массированном обстреле Украины "Кинжалами"

22:45

В Феодосии все еще горит нефтебаза, РФ жалуется на новую атаку БПЛАВидео

Реклама
22:36

Где спрятана белка: только люди с "орлиным зрением" смогут ее найти за 30 секунд

22:15

"Пришло время жениться": путинист Филипп Киркоров показал страстный поцелуй с Анастасией Стоцкой

22:13

План победы раскроют для украинцев: Зеленский рассказал, когда это произойдет

21:42

"Не справился": в ДТП погиб народный артист Украины - детали

21:41

Била посуду и писала вертихвосткам: Падалко рассказала про ревность в браке

21:36

Россияне зашли в Торецк: в городе идут бои за каждый подъезд - ВСУ

21:19

Цены на мясо подскочат еще до Нового года - прогноз

21:08

Штурмы с утра до ночи: РФ пытается окружить еще один город - лейтенант

20:55

ВСУ могли уничтожить серьезные цели Крыма: Свитан раскрыл детали мощной атаки

20:37

Число судьбы: как по дате рождения определить лучшую для себя профессиюВидео

20:02

"Мне очень жаль": Swoiia прокомментировала сотрудничество с Потапом

19:55

Уникальная украинская разработка: чем ВСУ могли ударить по Крыму - Defense Express

19:47

РФ будет чаще бить по Украине "Калибрами": эксперт заявил о новых массированных ударах

19:44

Придется заплатить огромный штраф: почему в Германии нельзя ставить палатку в лесу

19:34

Влупит мороз и будет засыпать снегом: когда в Украину ворвется "минусовая" погода

19:28

Украина покрывает мобилизацией только потери: будет ли призыв 20-летних - депутат

19:19

Отбили позиции и освободили пленных: детали мощного контрнаступления на Харьковщине

19:18

Эктор Хименес-Браво раскрыл свою тайную страсть, против которой была его семья

19:17

Только 1% людей смогут найти ошибку на картинке: сложная головоломка на внимательность

19:10

Остановить Путина. Как вступление Украины в НАТО видят на Западе

Реклама
18:54

Россияне готовят новую тактику обстрелов Одессы: Братчук предупредил, к чему готовиться

18:34

"РФ сконцентрировала лучшие силы": названо приоритетное направление для наступления россиян

18:33

Неожиданная польза: для чего садоводы в октябре посыпают сад перцем чили

18:13

Решению об изменениях в СОЧ дали "движение", но с одной правкой

18:05

Система ПВО не спасла: появились новые подробности ударов по КрымуВидео

18:01

Главе Хмельницкой областной МСЭК избрали меру пресечения: что ждет подозреваемуюФото

17:50

Кинжалы были репетицией: генерал предупредил об угрозе массированного удара РФ

17:40

Какая серьезная ошибка в уходе портит кожу лица: эксперт поделилась секретом

17:25

Цель удара известна: РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси - Коваленко

17:09

Что нельзя делать с зеркалом 8 октября: строгие приметы, которые нельзя нарушать

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять