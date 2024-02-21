Об украинской печали и нашей трагической истории

Давайте на примере старой, успешной страны с долгой историей государственности. Франция.

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Украина / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Я давно нахожу этот дискурс немного странным. И вредным. Потому что он очень сильно искажает реальность и ожидания. Хотя бы потому, что понятие "счастливая история" как противоположность "трагической истории" - это то, чего в принципе не существовало для ни одного этноса, народа, государства, нации до 20 века. Это в 20 веке (в отдельных регионах - в 19 веке) появились общества с относительно равными правами, полноценной демократией, с высокой долей среднего класса с высоким уровнем жизни и сравнительно низким уровнем насилия. И их существование в отдельных регионах планеты до сего дня до сих пор на масштаб истории - скорее исключение, чем тенденция.

Часто говорят, что несчастье украинского народа (нации) в том, что у нас никогда не было своего государства. И вот она как 33 года существует. Но здесь тоже есть два нюанса:

0. Народов без собственного государства - куча. И намного численнее украинцев.

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0. Наличие государства, во-первых, не свидетельствует что его населяет определенный один народ, во-вторых, не свидетельствует, что тому народу от того есть какой-то позитив.

Давайте на примере старой, успешной страны с долгой историей государственности. Франция. 12 веков непрерывной государственной традиции. Была ли жизнь французов сладкой, а их история менее трагичной, от того, что у них был король?

Ну, во-первых, история кого? Французов? А кто такие французы и когда они появились? Когда у них появился более или менее общий язык? Как? Много веков, единственное что объединяло пространство современной Франции - это сначала номинальная, затем реальная власть короля и его административного аппарата. А жители Аквитании и Нормандии едва понимали друг друга.

А во-вторых - история какая? Не трагическая? Вся история Франции - это набор трагедий и катастроф разного масштаба, от религиозных войн и народных восстаний до банального голода или оккупации. Ну, не считая 5 революций, Гражданской войны и участия во всех крупных конфликтах за последние 500 лет. Европа залита кровью французов.

Да, параллельно с тем была отстроена огромная культура, гораздо более масштабная чем украинская и русская вместе взятые, но что от того было тем десяткам поколений французских крестьян и горожан, которые существовали в мире бесконечной войны, нестабильности и страданий?

О немцах и итальянцах примерно то же можно сказать. В них до 19 века вообще не было государства, а их территории были местами самых кровавых войн своего времени. Что как не Тридцатилетняя война, за время которой население Германии сократилось на треть (и не от миграции), определяют трагичность и печаль немецкой истории? Но на самом деле нет, история как история.

Об Ирландии я уже много раз писал. За всю историю острова более-менее нормальными можно назвать разве что последние лет 40-50. Все остальное - это трэш в ужас, от нашествия викингов до геноцида от Оливера Кромвеля, от Кромвеля до великого голода, от голода до Гражданской войны и кризиса, который растянулся на многие десятилетия. Заглядывать в этом контексте в Африку или Азию просто нет смысла. Там везде так.

До эпохи массового образования, демократизации, а - более широко - до начала перехода к развитой индустриальной и постиндустриальной экономике "успешная история" - это почти без исключения об успехе элит, к которому большинство населения отношения не имело. И, чаще всего - не имела от того никаких бенефитов. Скорее наоборот.

Да, нам не повезло, что мы не запрыгнули в то меньшинство стран и народов, которые имели относительно долгий период относительного благополучия и время на построение институтов. Но надо понимать, что большинству обществ такое даже близко не "светило". А у нас все еще есть шанс, если наша цивилизация уцелеет, такое добыть. И попасть примерно в 1% тех сообществ, народов и государств, у которых будет хотя бы несколько страниц, не полных трагедий.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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