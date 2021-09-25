Об очень странном самоубийстве после расстрела в Перми

Сергей Сарапульцев / Следственное управление СКР по Пермскому краю

За поребриком становится всё забористее и забористее. По результатам очередного совещания следственной группы, которая ведёт(ла) расследования кровавого побоища в Пермском университете, большая часть местных следователей была отстранена от дела.

Местным "пинкертонам" было объявлено, что вместо них дело далее будут вести некие "другие люди". Якобы новых пришлют из Центра.

А после совещания в личном коттедже руководителя Следственного управления СКР (следственного комитета России) по Пермскому краю Сергея Сарапульцева было найдено его же тело с огнестрельным ранением, в результате которого он, собственно, и скончался. Типа, суициднулся бедняга. Якобы после "очень предметного разговора" со своим начальством по этому делу он немножко пострелял сам в себя из личного оружия.

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Ну, бывает... Переживания, эмоции, состояние аффекта, усугублённое наверняка лошадиной дозой элитного алкоголя.

Непонятно только другое: с чего бы это вдруг на таком простом и очевидном деле вдруг внезапно менять практически полностью следственную группу из местных на каких-то мало понятных приезжих. При этом прожжённый и вполне циничный их руководитель настолько впечатляется данным фактом, что пуляет в себя из огнестрельного оружия.

Я так понимаю, скоро планируются в широком публичном доступе новые шокирующие подробности "пермской трагедии", имеющие прямое отношение к деятельности одного из кремлёвских "флигелей".