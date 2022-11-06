Об эвакуации Киева: мои нехорошие предчувствия

Виталий Кличко допустил возможность эвакуации столицы / скриншот

После заявления Виталия Кличко о готовности мэрии эвакуировать 3 млн киевлян, зашевелились у меня нехорошие предчувствия.

Дело в том, что эта война на 50% происходит в медийном пространстве. Поэтому вместе в джавелинами США сразу направило в Украину оперативный центр CNN. И когда все телеэкраны мира облетели видеокадры зверств оккупантов в Буче, Гостомеле и других украинских городах, нам сразу начали помогать вооружением, а не только сочувственным озабоченным словом.

Сейчас Украину активно склоняют к мирным переговорам с недоимперией. Да, изрядная часть публикаций в мировой прессе на эту тему — инициированная Кремлем заказуха. Но ведь есть и искренняя позиция ряда мировых политиков и влиятельных общественных деятелей о том, что Украине стоит забыть о Донбассе и Крыме ради прекращения войны и снятия ядерной угрозы. (На самом деле, соглашательство с агрессором только провоцирует его на новые преступления).

И вот представьте в этой ситуацию эвакуацию мегаполиса, причем, эвакуацию, организованную нашими киевскими чиновниками… Неразбериха, бестолковость, злоупотребления… Беженцы с узлами, в которых скарб, нажитый за всю жизнь… Камера крупно выхватывает растерянное лицо старика в берете, явно коренного киевлянина, который несет картину, которая его очень дорога, но картина в эвакуационный автобус не помещается… А вот рыдающие дети, которые прощаются со своей собакой — крупной немецкой овчаркой, практически членом семьи… Потасовка возле вагона с лезущими без очереди… Разъяренные мужчины, истерящие женщины и наоборот…

Представили? Такая эмоциональная телекартинка действительно способна перебить рациональные рассуждения о необходимости мирных переговоров и уступок Кремлю. Вне зависимости от того, насколько эвакуация реально необходима. На войне ведь все средства хороши?

Между прочим, а куда эвакуировать-то будут? Где эти благословенные места в Украине, куда не долетают ракеты агрессора и всегда есть свет, тепло, связь, вода и канализация? А за границей нас уже не ждут.

Короче, мне бы хотелось слышать от наших чиновников — и кабминовского, и муниципального уровня — не об эвакуации, по численности близкой населению небольшой страны, а четкие рапорты об успешных закупках запчастей и ремонте распределительных подстанций (уж если такие закупки не сделали заблаговременно!). Потому что с генерацией у нас все не так катастрофично.

Кстати, лайфхак для мэра Киева: если в столице включить отопление, то это будет огромная экономия электроэнергии. Потому что горожане перестанут греться электрокаминами, калориферами, кондиционерами и прочим электрооборудованием.

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