Об энергетике Украины и умирающих ямах

Конечно, лето и зима будут тяжелыми. Но жить дальше в тылу надо.

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Энергетика / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Давайте кое-что напомню:

1. Мощные генераторы города закупали для критической инфраструктуры еще в зиму и после зимы 2022-2023. Поставки происходили в течение всего 2023 года. То, что они не понадобились никуда их не дело.

2. Бизнес закупал генераторы зимой 2022-2023, а многие производства и 2023. Но они не понадобились зимой 2023-2024. И никуда не делись. Население закупало генераторы. И они никуда не делись.

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3. Европейцы и не только передали нам сотни мощных и десятки тысяч бытовых генераторов. Например, Тайвань нам только в Киев предоставил 10 мощных генераторов, которые сейчас обеспечивают критическую инфраструктуру. Я не буду говорить где, ок?

Поэтому, конечно, лето и зима будут тяжелыми.

Но жить дальше в тылу надо. Работать дальше в тылу надо. Верить в страну и нормально переживать бытовые неудобства ради выживания Украины - надо. Потому что многим людям гораздо сложнее и с бытовыми удобствами им гораздо труднее.

Кроме того, наши энергетки способны делать чудеса.

Поэтому эти все хник-хник и умирающие ямы меня немного раздражают. Особенно "надо бежать из страны, потому что здесь будет ад". Шо, до этого все ок было?

Лучше вот генератора купите или экофло в паре с огнетушителем. Это принесет больше пользы.

Мы знаем, с кем воюем.

Мы знаем, что этот режим не очень отличается от нацистов.

Мы знаем, что это все надо перетерпеть.

А вот атаки на критическую инфраструктуру кого-то за океаном могут наконец-то растолкать. Чтобы прекратили рассказывать про российские НПЗ, которые являются "гражданским объектом". В прошлый раз именно такие атаки так и сработали.

Поэтому спокойнее. Задолбали эти нацисты российские, да. но преодолеем и это.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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