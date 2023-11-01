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Об Арестовиче и "поражении" в войне

Александр Кочетков
1 ноября 2023, 19:10
С рецептом лечения от Арестовича я не согласен полностью.
Об Арестовиче и 'поражении' в войне
/ Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 53-я ОМБр

Коварный Ютуб в последнее время регулярно подсовывает мне фрагменты выступлений А. Арестовича. Кое-что послушал.

Да, понимаю реакцию многих: Да шо умного может сказать та "Люся"?! Вы знаете, а я в принципе согласен с общим диагнозом Арестовича: сейчас мы действуем таким образом, что приближаем не славную победу, а позорное поражение Украины. Позорное, потому что в начале вторжения украинцы продемонстрировали способность бить более мощного агрессора за счет инициативы, изобретательности и сплоченности. Но, как оказалось, мы адаптируемся к новым условиям войне медленнее и неуклюже, чем наш исполинский враг.

Также согласен, что у нас проявилось множество совершенно неприемлемых вещей, начиная от игнорирования демократических прав и свобод и заканчивая циничной коррупцией, которая тождественна мародерству. А власть не просто не хочет с этим бороться, власть, похоже, все устраивает.

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Поражение в этой экзистенциальной войне приведет к исчезновению современной Украины с политической карты мира на неизвестный, но весьма долгий промежуток времени. И поскольку все рычаги власти во время войны сосредоточены в Офисе президента Владимира Зеленского, то он и несет всю ответственность за исход войны.

А вот с рецептом лечения от Арестовича я не согласен полностью. Он пока прямо не говорит, но прозрачно намекает: выберите вместо уставшего Зеленского меня — умного и энергичного — и я вам все сделаю: и победу, и мир, и восстановление, и процветание. А вот как именно сделает - молчит.

У меня возникает ощущение, что мы в очередной раз рискуем станцевать национальный гопак на граблях и выбрать еще одного специалиста разговорного жанра. У которого есть чисто эмоциональное отторжение происходящего в стране, а вот методы исправления укладываются в какой-то примитивный гэг.

Мы же помним: чтобы достичь мира, надо прекратить стрелять. Да-да... А чтобы преодолеть коррупцию, надо прекратить воровать. А чтобы жить вечно, надо прекратить умирать...

На самом деле, для срочной коррекции ситуации нам нужны решительные, но продуманные взвешенные шаги. А также серьезные институциональные изменения во всей конструкции украинской власти. И первое без второго не даст стойкого эффекта.

То есть, нужно разработать и внедрить ряд важных документов, включительно с новой Конституцией Украины. Иначе все так и останется на уровне эмоционального понимания, но властной импотенции.

Пока Арестович или кто-то другой не будет четко, с пониманием дела (как сейчас критикует власть), рассказывать о практических шагах построения демократической Украины, возрождения ее экономики и ВПК, это будет очередная профанация. Очередное разочарование (это не только о повозке!). Очередная потеря времени, которого уже не осталось.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине Александр Кочетков Алексей Арестович
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