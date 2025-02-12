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О желании Путина закончить войну

Александр Коваленко
12 февраля 2025, 19:10
117
С такими особями нужно не договариваться, их нужно добивать. Другого не дано.
Ракетный удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву / Нацполиция

Невзирая на сделанные заявления Дональдом Трампа относительно некоего разговора с путиным, в ходе которого он якобы услышал от военного преступника желание прекратить войну, хотя ключевое в разговоре было именно "якобы", по территории Украины продолжают наноситься ракетные удары.

Помимо того, что каждую ночь РОВ направляют в Украину до сотни и более сотни дронов, с начала февраля они так же системно наносят ракетные удары. Первого февраля – в течение суток было применено более 40 ракет разного типа. Одиннадцатого февраля – девятнадцать ракет разного типа. Этой ночью по Киеву был нанесён с применением баллистических ракет 9М723/KN-23 и, вероятно, ЗРС С-400.

При этом каждый день осуществляется ракетный террор одиночными ракетными ударами с применением разной номенклатуры ракет.

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О чём это всё говорит? О желании путина закончить войну? Что за наивный бред? Всё, что нужно путину это лишь бесконечное кровопролитие и экспансия! Раннее утро тому лишнее подтверждение. Кровь и террор!

С такими особями нужно не договариваться, их нужно добивать. Другого не дано.

Спасибо ВС ВСУ за работу!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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