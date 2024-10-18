О ядерной бимбе: что не замечают все

Сейчас разные говорящие головы на Западе могут начать порицать Украину за обозначение вилки "НАТО или ЯО".

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Ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

После того, что произошло с Украиной, все, кто ранее сомневался, теперь гарантированно приняли решение получить своё ядерное оружие.

Заявлять об этом никто не будет, но предпринимать усилия будут. И наверняка уже это делают.

Никаких аргументов против получения собственного ядерного оружия разными странами больше не существует, есть только момент способности реализовать замысел и вопрос динамики этого процесса.

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Аргументов нет – потому что нет альтернативы. Нет способа обеспечить свою безопасность, кроме как создать непомерные риски для тех, кто не готов их принять.

Эта нехитрая мысль доносится до наших партнёров с февраля 2022 года. А до февраля подчёркивали, какая возникнет ситуация, если на Россию не повлияют. И ситуация возникла.

Более того. Зимой 2024 г. штатный вестник апокалипсиса Сергей Караганов задвинул идею: Россия должна РАЗДАТЬ ядерное оружие лояльным странам. Контролируемое распространение ЯО – это конфета, которая у Кремля есть, а у Запада нет. Одна из ипостасей БРИКС – клуб незападных обладателей и претендентов на ядерное оружие.

Остановить эту пошесть может только одно: показательная расправа над ядерным террористом Путиным и его пособниками, а также установление международного контроля над ядерным арсеналом РФ. В Вашингтоне и мировых столицах это прекрасно осознают. Другого пути нет!

Сейчас разные говорящие головы на Западе могут начать порицать Украину за обозначение вилки "НАТО или ЯО". Хотя ни одного аргумента, почему Украина не должна так ставить проблему, у них нет.

Если одёрнуть жертву агрессии (и, тем более, если шантажировать прекращением помощи) – это не поможет, а наоборот – лишь подстегнёт усилия претендентов на ЯО.

В НАТО нельзя, ЯО нельзя, можно только героически умереть – это очень непривлекательная модель.

Не вижу ничего плохого, что ЯО обозначили как возможную (подчёркиваю – не обязательную, а возможную) политическую цель для Украины. При условии национального консенсуса и последовательного вложения усилий не при этом президенте, так при следующем или через одного Украина точно сможет эту задачу решить.

Теперь это будет частью политической дискуссии не у нас. И знаете, что самое драматичное для партнёров? Если Украина проиграет и возникнет некое подконтрольное России образование, оно аж бегом станет номинально ядерным с помощью Москвы.

Т.е., речь уже давно не о нашей стране. Ядерного джинна из бутылки выпустили. Чтобы его контролировать, нужны адекватные действия.

Но сама мысль, что придётся решать такие по истине глобальные вопросы, вызывает нервенную дрожь у тех, кому это положено по статусу. Это видно. Теперь это их вопрос, не Украины. Мы можем либо помочь, либо усугубить их положение. Пусть что-то предлагают, ибо смотрит весь мир.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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