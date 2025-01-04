О втором сроке Зеленского и истериках в соцсетях

Относительно того нужен ли для страны второй срок Зеленского.

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Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Во-первых, потому что кто наделил каких-то людей правом решать за других идти ли им куда-то баллотироваться?

Во-вторых, потому что шансы Зеленского победить на выборах довольно неочевидны. Мягко говоря.

У Зеленского есть два сценария, когда он переберется на второй срок.

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Первый. Война завершилась тем, что можно назвать победой тотальной или приемлемой: границы 1991 года, Украина в НАТО, западные армии на линии разграничения. Тогда на эйфории и определенном моменте сатисфакции, если выборы пройдут быстро после завершения войны, Зеленский может победить. Но и это не очевидно.

Второй. На выборы не идет никто новый и Зеленский соревнуется (глобально) с трио Порошенко - Тимошенко - Бойко. Потому что победить что Залужного, что Буданова, что (допустим) Федорова действующему президенту будет крайне трудно.

Кстати, именно в ожидании такого сценария определенные сегменты нашей оппозиции так беспощадно воюют с Зеленским именно сейчас, даже если это вредит стране. Они пытаются накачать его антирейтинг любой ценой, потому что а вдруг им повезет в соревновании антирейтинга победить действующего президента.

Я слабо верю, что второй сценарий является реальным. А первый слишком зависит от того, посыплется ли Россиюшка.

Но если определенный сегмент оппозиции решил, что война с политическим оппонентом для них важнее, чем легитимность государства и его существование - ну это их проблема. Даже не их совести, потому что ее там нет. А инстинкта коллективного самосохранения.

Относительно того нужен ли для страны второй срок Зеленского.

С точки зрения общественных настроений и постоянства страны победа Зеленского будет иметь положительный смысл только если его баллотирование поддержит, например, Залужный. И еще определенный пул людей с высокой степенью легитимности. То есть когда Зеленский переберется как национальный лидер, проведший страну через войну.

Во всех остальных сценариях, в том числе для перезагрузки страны после войны и минимизации фрустрации (которая будет независимо от ее - войны - результатов) нам лучше победа очередного Мессии. Функционально разницы не будет, но эмоционально - будет.

Вот что стране точно больше не нужно, так это монобольшинство. Любого президента. Нам нужен субъектный и функциональный парламент. А в наших условиях - это коалиционный парламент.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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