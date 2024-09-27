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О встрече Трампа и Зеленского

Юрий Богданов
27 сентября 2024, 19:10
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А Трамп остается собой. Доверять ему нельзя ни при каких условиях. Он будет делать что-то адекватное только под давлением непреодолимых обстоятельств.
О встрече Трампа и Зеленского
Встреча Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

После встречи Зеленского с Харрис и Байденом надо же демонстрировать что он в игре.

Потому что и помощь выделили, и Харрис продемонстрировала сильную позицию.

Поэтому и Дональду приходится что-то делать. Пытаться показать, что все встречи по его правилам.

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А Зеленскому придется с ним встречаться, в том числе для того, чтобы когда (дай бог) Трамп проиграет было проще коммуницировать с адекватными республиканцами.

А Трамп остается собой. Доверять ему нельзя ни при каких условиях. Он будет делать что-то адекватное только под давлением непреодолимых обстоятельств.

Наиболее печально, когда люди, которые критиковали Зеленского (и справедливо критиковали) за намерение "посмотреть в глаза Путину" сейчас сами предлагают то же самое в отношении Трампа.

Тогда многие криком кричали, что Путин - попаянный трикстер, который ничего кроме силы не понимает. Что время и доказало.

Трамп не менее попаянный трикстер, которого лишь качество американских институций может сдержать. И окружает он себя таким же попаянными трикстерами.

Интересно, что может пойти не так?

И да, каждый кто в угоду Трампу набросился на Маркарову - кусок дерьма. Без исключения.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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