Эти 4 фактора еще надо умножить на принципиальную неспособность диктаторов адекватно оценивать ситуацию.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

О "временном прекращении огня" и мирном процессе в целом с точки зрения Путина и России.

Я тут напомню очень простую вещь: мирный процесс (с какими-то реальными условиями завершения войны, которые теоретически может принять Украина) существует только в мечтах отдельных индивидов и - возможно, хотя уже не точно - в голове Трампа.

То, что Путин вряд ли прямо сейчас готов принять завершение войны на компромиссных условиях было вполне очевидно даже для администрации Трампа хотя бы потому, что мы видели все то безумное и безумное давление на Украину от Трампа и Ко и до Овального кабинета, и после.

видео дня

И только благодаря тому, что мы не сдались под шантажом и не приняли капитуляцию, на сегодня - благодаря совместным усилиям Украины и вменяемых партнеров - попытки заставить нас капитулировать со стороны Трампа прекратились.

Поэтому давайте я напомню, что может заставить Путина на самом деле искать мира на тех или иных условиях:

№ 1. Неспособность российской армии продолжать войну и иметь какие-то успехи. Думаю, здесь все очевидно. Здесь ближе всего мне оценка Ромы Шрайка, который считает, что наступление этого момента реалистично в конце 2025 - начале 2026. Возможно и раньше, но для такого оптимизма у нас пока нет особых причин. Нет, Путину абсолютно наплевать что его солдаты воюют на ослах, это еще не тот уровень истощения.

№ 2. Экономическая ситуация в России. Здесь все сложнее. Потому что баланс системы давно сломан, кризисных явлений все больше (хотя Россия сохраняет значительную часть ренты благодаря Китаю и Индии), резервы исчерпываются. Но пока в Кремле не чувствуют катастрофического состояния, нет сильного стимула "соскакивать" с войны.

№ 3. Внутриполитическая стабильность. Непосредственная угроза для существования режима может быть как продуктом как первого пункта, так и второго, так и факторов внешнего давления. Это вообще мало предсказуемая вещь.

№ 4. Международный контекст. Я не верю в то, что Трамп может предложить Путину настолько выгодное сотрудничество, альтернативное Китаю, чтобы российский диктатор в это поверил и отказался от собственных целей. То есть реально на решение Путина не воевать дальше может повлиять только давление, которое создает риски по первым трем пунктам.

Эти 4 фактора еще надо умножить на принципиальную неспособность диктаторов адекватно оценивать ситуацию, а также систематическую "ложь в отчетах". Да, система обратной связи в РФ на порядок хуже даже украинской.

То есть чтобы предположить, что реальные переговоры возможны (а 30-дневное перемирие, которое является "американским предложением" инициируется именно для этого), мы должны думать, что Путин знает, что его успехи временные или очень скоро закончатся катастрофой. Принимать решение о "короткой паузе" на этом фоне нет никакого смысла. Если он, конечно, не чувствует что катастрофа близко. Напомню, это мы о человеке, который отправлял в Киев росгвардию для подавления протестов после победы за 3 дня.

Поэтому он, скорее всего, останется на позициях старых требований или, как предположил Нотевский, будет предлагать остановку войны на 6 месяцев (но без миротворцев и поставок оружия) с требованием провести выборы. Чтобы попытаться снова перебросить ответственность на Украину.

В перспективе 3-6 месяцев Кремль будет пытаться выжидать. Надеяться на очередной конфликт Вашингтона с Киевом, Брюсселем или Лондоном, то есть на то, что Трамп продолжит разрушать атлантическое единство. И если ситуация на фронте и внутри России будет оставаться относительно стабильной с точки зрения режима, Путин не будет идти на условия, которые предусматривают масштабные уступки.

Поэтому всем свидетелям "мира на Пасху" или когда там Трамп его хочет я советую сосредоточиться на формуле "Если не в ВСУ - для ВСУ". А не на ожиданиях того, что Трамп сумеет продавить Путина и заставить его к переговорам. Потому что с американской администрацией мы должны быть готовы, что они снова войдут в цикл "обвиняй Украину, потом - Россию, и так по кругу". А не на эффективное давление на агрессора.

Буду рад ошибиться. Хотя вряд ли.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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