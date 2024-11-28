О возможном участии талибов в войне РФ против Украины

Есть повод очень внимательно отслеживать новости из Афганистана.

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Талибов могут задествовать в войне против Украины / фото: ​​​​wikipedia.org

Помните, я писал о том, что РФ может исключить Талибан из перечня запрещенных в России организаций? Такой законопроект зарегистрирован в Думе и до нового года будет принят. А сегодня Шойгу встречался с главой МВД Афганистана Сираджуддином Хаккани. Он ранее был самым разыскиваемым членом организации Талибан. Встреча проходит в Кабуле.

О чем может свидетельствовать эта новость?

На внешнем контуре Талибан взаимодействует с Китаем - разработка полезных ископаемых, переработка, инфраструктура и даже специфический туризм. Плюс Талибан сдерживает развитие на своей территории уйгурских военных формирований, которые активно поддерживаются на Западе (угроза уйгурского сепаратизма в КНР).

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Также Талибан был заинтересован в отправке своего корпуса на войну против Израиля и просил Иран предоставить ему коридор для этого. Тегеран ожидаемо отказал: в Афганистане сунниты, в Иране - шииты и отношения между двумя странами достаточно сложные.

Также Афганистан резко сократил наркотраффик: посевы мака и производство опиума сокращено в десятки раз. Это целенаправленная политика талибов, так они делали и в начале нулевых. Зато у Талибов есть 40-50 тысяч боевиков, которые ничего не умеют делать, кроме как воевать.

Вполне возможно, речь пойдет именно об этом - участии талибов в войне РФ против Украины. У себя в стране Талибан сможет это также удачно "продать" как "священную войну против Запада".

В нюансы российско-украинской войны афганцы вникать не будут. Длительная война Израиля в Газе и Ливане серьезно наэлектризовала радикальную мусульманску умму: от арабов до тюрок и пуштунов, от суннитов до шиитов.

В этом контексте, когда американский флаг действует на подобный социум как сильный раздражитель, любая ассоциация с Западом может сформировать основу для Газзавата, Священной войны.

Например, хуситы атакуют в Красном море все суда, которые связаны с Западом или даже заходили в израильские порты, как это было недавно с турецким торговым судном.

Тем более, что куратором в подобном взаимодействии может стать Чечня Кадырова.

В общем, есть повод очень внимательно отслеживать новости из Афганистана.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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