О Трампе и тонкой дипломатии с ним

Нам говорят буквально "вы умрете, потому что нам так удобнее".

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Трамп и выборы в США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Трамп, его сын (который к нему имеет самый прямой доступ), ближайшие соратники вроде Маска и диванолюба Вэнса говорят буквально следующее "мы хотим чтобы вы умерли, потому что нам так удобно".

Там нет никакой речи и никаких намеков на "усиление переговорной позиции Украины" или даже дискуссии о расширении наших оборонных возможностей. Как у демократов. Нам говорят буквально "вы умрете, потому что нам так удобнее".

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Даже если демократы нам не нравятся (и есть за что), все же не стоит забывать: выбор стоит между управляемой эскалацией с ограниченной помощью с одной стороны и полным ее прекращением с другой.

А все остальные фантазии вписываются в старую добрую формулу ложных надежд. Вон даже в окружении Трампа есть оптимисты, которые верят, что вся эта риторика - это предвыборный бред. Лаффер верит, что угрозы пошлинами Европе и сумасшедшими пошлинами Китаю - это лишь переговорная позиция. Помпео верит что риторика о нас - бред.

Но я все же верен старой доброй формуле: если человек угрожает тебя убить - верь ему. Поэтому рассчитывать на конструктивные переговоры с ним, если у тебя нет инструмента принуждения - бессмысленно.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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