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О Трампе и его новых решениях: чего ждать

Юрий Богданов
18 июля 2024, 06:10
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Сейчас команда Трампа предлагают решения в стиле "офиса самых простых решений".
О Трампе и его новых решениях: чего ждать
Выборы в США Байден и Трамп / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube-канал WSJ

О наркотиках и трампистах.

"Благодаря" номинированию Вэнса многие вспомнили его эпические цитаты. Особенно про границу и наркотики. А некоторые вообще узнали, что его прозвище Мистер Фентанил. Потому что он очень часто говорит об этом веществе, обвиняя Мексику и Байдена в "фентаниловой эпидемии".

Давайте я немного напомню об этой истории, чтобы проиллюстрировать уровень популистской идиотии.

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Фентанил - это сверхмощный синтетический опиоид, который используется в анестезии. Если злоупотреблять - вызывает зависимость, которая превосходит героин. Его действительно преимущественно перебрасывают через границу.

У Вэнса и его коллег по "борьбе" есть мантра, что правительство Байдена специально пропускает грузы фентанила, чтобы травить американскую молодежь и республиканцев. И поэтому надо строить стену, запрещать миграцию и тогда все будет О'кей. Десантис, когда еще боролся за номинацию, говорил, что надо воевать с фентанилом, а не с Путиным.

Конечно, это популизм, бред и некомпетентность. Чтобы удовлетворить потребности такой страны как США нужно всего несколько тонн фентанила в год. Настолько это мощное вещество. Себестоимость его производства - мизерная. Даже перехват 95% грузов оставит бизнес сверхприбыльным.

Чтобы действительно остановить эту проблему должны быть очень системные шаги, основанные на нивелировании всех компонентов проблемы. Это реальные эксперты и правоохранители придумали, если что.

Компонент № 1. Подавление картелей в Мексике. Картели, главные из которых - Синалоа и Картель Новой генерации Халиско - действуют на территории Мексики довольно уверенно и давно превратились в настоящие военно-коммерческие корпорации. Это уже не картель Эскобара и даже не картель Кали, которые можно было ликвидировать лишив центрального руководства. Преодолеть их можно только путем тотального уничтожения, а это - настоящая война.

Компонент № 2. Ограничение главных инструментов транспортировки наркотиков. Ни один из этим инструментов не связан с мигрантами.

- Самолеты. В Синалоа в начале 10-х, например, конфисковали более 500 легкомоторных самолетов. Пятисот. И картель пережил это спокойно.

- Туннели под границей. Это новация Синалоа, которую переняли другие картели для перевозки товаров и людей. Учитывая маржу трафика прорыть несколько тоннелей и потерять часть товара - не является проблемой. И речь не о тех тоннелях, где едва может пролезть человек. Когда экс-глава Синалоа Эль Чапо второй раз убегал из мексиканской тюрьмы для него построили тоннель в 4 км прямо в камеру. И бежал он по туннелю на мотоцикле. Были прецеденты туннелей под автомобили. Выведенные за несколько километров от границы по ту сторону.

- Транспортировка при экспорте. Товарооборот между Мексикой и США - несколько сот миллиардов долларов. По морю или автотранспортом перевезти груз ценных наркотиков - нет проблем. Даже при риске потерять товар или какую-то отдельную цепь.

Компонент № 3. Борьба с причинами преступности и наркомании в самих США (ключевой). Социальное неравенство и напряжение формируют базу и для преступности, и для спроса на наркотики. В первую очередь - как говорил дон Эладио из "Во все тяжкие" - от бедных и обездоленных. Метамфетамин. Героин. Фентанил. Соли. А даже у бедных и обездоленных американцев доходы намного превышают доходы где-либо в Западном полушарии. И поэтому рынок просто неисчерпаем. И да, у преступности и наркомании преимущественно социальные причины. Не решишь их - не одолеешь преступность.

Компонент № 4. Блокирование поставок сырья из Китая в регион. Если в 70-90-х главным товаром трафика было то, что хорошо растет в регионе - опиоиды, марихуана, кокаин, то сейчас доминируют синтетические вещества и тому подобное. Сырье везут из Китая в Мексику и другие страны региона. Там варят мет и другие вещества. А дальше - в США. Одним из маршрутов. Где есть спрос и сбыт. Так Китай, так сказать, возвращает долг "западу" за опиумные войны.

Ни по одному из компонентов Трамп не работал во время первого срока. А сейчас его команда предлагают решения в стиле "офиса простейших решений". Которые даже для украинской школы популизма выглядят как кринж.

Вот такие они, наши потенциальные партнеры.

    Кто такой Юрий Богданов

    Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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