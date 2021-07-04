УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

О своевременности усиления команды, или Почему не дали "голодным" рискнуть

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

4 июля 2021, 12:12

Ярмоленко и Яремчук - реальные герои этого Евро. И каждый раз в последние 25 минут они выглядят уставшими. Доний считает, что их нужно было заменить.

Ярмоленко, Зинченко, Украина Англия, евро 2020
Сборная Украины во втором тайме во втором тайме в матче с Англией безнадежно летела / Reuters

Уже на 63 минуте украинская футбольная сборная в матче с Англией безнадежно летела 4:0. Почему безнадежно? Потому во второй половине первого тайма при счете 1:0 огрызалась. А вот во втором тайме - безнадежно летела.

Мы с вами, дамы и господа, конечно, все равно поддерживаем и болеем за наших. Потому что они - наши! И независимо от разницы в классе от ведущих сборных, мы их поддерживаем.

И у меня всю вторую половину второго тайма был вопрос: а почему не рискнуть??? Для чего звать в сборную Тимчика и Судакова? Чтобы они были "вип-туристами"? Для чего было приглашать Довбика и Безуса? (Хорошо, хоть Довбик успел "выстрелить" за одноразовый мизерный шанс) Чтобы "подарить им с барского плеча" по несколько минут?

Ярмоленко и Яремчук - реальные герои этого Евро. И каждый раз в последние 25 минут они выглядят уставшими. Потому что борются, потому что отдаются.

Так почему не выпустить на 65 минуте 3-4 замены? Рискнуть? Дать попробовать "голодным" и физически еще не усталым? Англия, кстати, именно тогда сделала еще 4 замены. "Пусть тренируются". А Украина? А Украина - нет. Нет замен - значит, все устраивает ...

Реклама

Ни риска, ни прогресса...

Вы думаете, я о футболе?

А вдруг я о политике?
Когда видят, что та или иная политическая сила, ну, явно "не слетает"? Но внутренне партийная бюрократия саботирует обновления, или, по крайней мере, частичную ротацию "лидерской группы"?

Читайте такжеЯрмоленко прокомментировал игру, в которой Англия опустила Украину на землюБоятся риска, боятся новизны. Ну и обречены лететь 4:0 и дальше.

Может, стоит учиться давать шанс?

Вот как один матч может побудить к более широким размышлениям.

А сборной мы, конечно, благодарні. Она и так подарила стране много позитивных эмоций и "прыгнула выше головы".

И верится, что при разумном подходе можно было попытаться и больше.

По крайней мере, можно было рискнуть.

Это пост о разумном риске.

сборная Украины Олесь Доний Евро-2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у васНазваны 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у вас Искаженное понимание "патриотизма": о наезде Ницой на ДовбикаИскаженное понимание "патриотизма": о наезде Ницой на Довбика Гороскоп на 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистниковГороскоп на 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку"Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку" "Топаз, дай команду": в Киеве жестко отдубасили скандального антимайдановца"Топаз, дай команду": в Киеве жестко отдубасили скандального антимайдановца

Последние новости

12:45

Гороскоп на июль 2021 для Весов: что можно и нельзя делать в этом месяце

12:42

"Бедный губка Боб, п**да ему": в Днепре в хлебе нашли мочалку для мытья посуды

12:23

Тысячи фанатов сборной спели Гимн Украины – эмоциональное видео из фан-зоны Видео

12:12

О своевременности усиления команды, или Почему не дали "голодным" рискнуть мнение

11:59

Корвет, боевые катера и беспилотники: Зеленский анонсировал перевооружение ВСУ Видео

Реклама
11:33

Лежачих добивали ногами: в Киеве разборки закончились массовой дракой Видео

11:29

Контрудар Украины и НАТО по России в Черном море: в ВМС сделали предупреждение Москве

10:48

Эпидемия может накрыть Украину за ночь: Голубовская предупредила об опасности коронавируса Дельта Видео

10:37

Гороскоп на июль 2021 для Водолея: представителям знака нужно написать завещание Видео

10:36

Хакеры подвергли атаке 200 компаний в США: Байден грозно обратился к России Видео

09:52

"Спасибо, что не 7:0": в Сети спорят о разгромном поражении сборной Украины в матче с Англией

09:27

"Гора оказалась неприступной": Шевченко прокомментировал "римское фиаско" сборной Украины Видео

08:45

13-летний американец умер во сне после второй дозы прививки вакциной Pfizer Видео

08:18

Медики назвали предварительную причину смерти винничанина после прививки от коронавируса Видео

08:00

Какую малину ни в коем случае нельзя покупать - ответ эксперта Видео

07:45

Как Филлипины или Япония, или К чему приведет земельная реформа мнение

07:40

Почему белая рубашка – самый важный элемент женского гардероба Фото Видео

07:38

Ярмоленко прокомментировал игру, в которой Англия опустила Украину на землю Видео

06:30

Чего ждать от России после принятия закона о коренных народах мнение

06:02

Календарь стрижек и процедур красоты на июль-2021: когда нужно стричься и окрашивать волосы Видео

Реклама
03:50

Учения Sea Breeze: эксперт предупредил об угрозе столкновения с РФ Видео

03:02

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

02:19

Гороскоп на 5 июля 2021 всех знаков Зодиака: назван главный счастливчик и ключевой неудачник Видео

01:37

"Русский народ и украинцы будут братьями": скандальный блогер Ивангай извинился за посты о РФ Видео

00:51

Политолог объяснил, зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным Видео

00:20

Гороскоп на 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

03 июля, суббота
23:50

Украина – Англия 0:4, команда Шевченко вылетела с Евро-2020 после разгрома в 1/4 Видео

23:27

В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог

23:17

"Ждем в Крыму": у Путина не исключили приезда Лукашенко на полуостров Видео

22:48

Знак Зодиака Лев – даты, ключевые качества и совместимость с другими знаками

22:22

Родственники "Алёнушки": в РФ опозорились с новым жутким памятником Видео

21:58

Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

21:33

"Чмо, безграмотный": Арестович влип в скандал из-за каблуков на подготовке парада ВСУ Видео

21:12

В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Фото Видео

20:36

Пекло до +40: синоптик рассказала, ждать ли "страшную жару" в июле Видео

20:10

"Премии в Набсовете по 500 тысяч": депутат получил грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне УЗ

19:35

Украина соскучилась по позитиву мнение

19:34

Позор на всю Европу: скандал с каблуками на параде в ВСУ получил неожиданное продолжение Видео

18:37

Выборы, банковская система и безвиз: в МИД Украины раскрыли планы по Крымской платформе Видео

18:32

Угроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе Видео

Реклама
17:35

Призыв к Байдену ударить по СП-2: в Сенате США переполох из-за российского газопровода Видео

17:29

На восьмом году агрессии РФ Путин решил "укрепить братские связи" с украинцами Видео

17:14

Счастливчики месяца: что обещает Рыбам гороскоп на июль 2021 Видео

16:57

В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость Видео

16:37

"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко

16:29

"Потураев получил в табло": избившая нардепа активистка пригрозила тюрьмой "слугам народа" Видео

15:52

Смерть 14-летнего парня на Львовщине: жители села опровергли удар молнии и озвучили свою версию

15:42

Учения Украины и США Sea Breeze-2021: Россия подняла боевую авиацию над Черным морем

15:36

Удар стихии: Киев и область накроют мощные ливни с грозами, шквалы и град Видео

14:46

Без разрешения поехали на водоем: в Кривом Роге тонули два брата, 9-летнего "откачать" не смогли Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять