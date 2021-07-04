О своевременности усиления команды, или Почему не дали "голодным" рискнуть

Сборная Украины во втором тайме во втором тайме в матче с Англией безнадежно летела / Reuters

Уже на 63 минуте украинская футбольная сборная в матче с Англией безнадежно летела 4:0. Почему безнадежно? Потому во второй половине первого тайма при счете 1:0 огрызалась. А вот во втором тайме - безнадежно летела.

Мы с вами, дамы и господа, конечно, все равно поддерживаем и болеем за наших. Потому что они - наши! И независимо от разницы в классе от ведущих сборных, мы их поддерживаем.

И у меня всю вторую половину второго тайма был вопрос: а почему не рискнуть??? Для чего звать в сборную Тимчика и Судакова? Чтобы они были "вип-туристами"? Для чего было приглашать Довбика и Безуса? (Хорошо, хоть Довбик успел "выстрелить" за одноразовый мизерный шанс) Чтобы "подарить им с барского плеча" по несколько минут?

Ярмоленко и Яремчук - реальные герои этого Евро. И каждый раз в последние 25 минут они выглядят уставшими. Потому что борются, потому что отдаются.

Так почему не выпустить на 65 минуте 3-4 замены? Рискнуть? Дать попробовать "голодным" и физически еще не усталым? Англия, кстати, именно тогда сделала еще 4 замены. "Пусть тренируются". А Украина? А Украина - нет. Нет замен - значит, все устраивает ...

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Ни риска, ни прогресса...

Вы думаете, я о футболе?

А вдруг я о политике?

Когда видят, что та или иная политическая сила, ну, явно "не слетает"? Но внутренне партийная бюрократия саботирует обновления, или, по крайней мере, частичную ротацию "лидерской группы"?

Читайте такжеЯрмоленко прокомментировал игру, в которой Англия опустила Украину на землюБоятся риска, боятся новизны. Ну и обречены лететь 4:0 и дальше.

Может, стоит учиться давать шанс?

Вот как один матч может побудить к более широким размышлениям.

А сборной мы, конечно, благодарні. Она и так подарила стране много позитивных эмоций и "прыгнула выше головы".

И верится, что при разумном подходе можно было попытаться и больше.

По крайней мере, можно было рискнуть.

Это пост о разумном риске.