О судьбе Донбасса после войны

Сейчас сформировано три сегмента этого некогда целостного территориально-экономического района:
- Донбасс оккупированный.
- Донбасс разрушенный, буферный.
- Донбасс подконтрольный.
Деоокупация Донбасса уже не является экономической задачей.
Донбасс буферный или разрушенный будет расширяться.
Сейчас в нем уже такие некогда относительно развивающиеся города как Бахмут, Соледар, Авдеевка.
Какова будет судьба Донбасса подконтрольного?
Я попытался дать ответ на этот вопрос в своем интервью.
Фрагмент из него:
Самое главное - это не впадать в экономическое фэнтези, когда создаются некие грантовые структуры, в которых работают люди, которые вообще, наверное, никогда не были на Донбассе, не видели местные предприятия, не знают специфику их работы, явно не знакомы с наукой размещения производительных сил, и которые начинают расписывать какие-то программы развития.
Например, развитие IT-сектора, сектора услуг, некоего малого бизнеса, который там может стать драйвером роста и так далее.
То есть это все можно отнести к разряду экономического фэнтези, которое не имеет с реальностью ничего общего.
Поэтому здесь нужно исходить из реальных моделей.
Донбасс может быть либо успешен как промышленный кластер, либо он просто будет ускоренными темпами деградировать и маргинализироваться.
То есть это два варианта.
Третьего варианта здесь не дано.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.