О судьбе Донбасса после войны

Донбасс может быть либо успешен как промышленный кластер, либо он просто будет ускоренными темпами деградировать и маргинализироваться.

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Донбасс / Коллаж Главред, фото @vysotskiy.ap, npr.org

Сейчас сформировано три сегмента этого некогда целостного территориально-экономического района:

Донбасс оккупированный. Донбасс разрушенный, буферный. Донбасс подконтрольный.

Деоокупация Донбасса уже не является экономической задачей.

Донбасс буферный или разрушенный будет расширяться.

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Сейчас в нем уже такие некогда относительно развивающиеся города как Бахмут, Соледар, Авдеевка.

Какова будет судьба Донбасса подконтрольного?

Я попытался дать ответ на этот вопрос в своем интервью.

Фрагмент из него:

Самое главное - это не впадать в экономическое фэнтези, когда создаются некие грантовые структуры, в которых работают люди, которые вообще, наверное, никогда не были на Донбассе, не видели местные предприятия, не знают специфику их работы, явно не знакомы с наукой размещения производительных сил, и которые начинают расписывать какие-то программы развития.

Например, развитие IT-сектора, сектора услуг, некоего малого бизнеса, который там может стать драйвером роста и так далее.

То есть это все можно отнести к разряду экономического фэнтези, которое не имеет с реальностью ничего общего.

Поэтому здесь нужно исходить из реальных моделей.

Донбасс может быть либо успешен как промышленный кластер, либо он просто будет ускоренными темпами деградировать и маргинализироваться.

То есть это два варианта.

Третьего варианта здесь не дано.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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