УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

О статье Джонсона и "мирном плане"

Юрий Богданов
22 июля 2024, 19:10
111
Первый шаг - укрепить поддержку Украины, потому что "в течение последних двух лет мы постоянно желали украинцам цели - победы - не желая им средств".
Джонсон, Трамп
Джонсон и Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr

По многочисленным просьбам прочитал статью Бориса. Обсуждение статьи в очередной раз подчеркивает пользу чтения материалов, а не выдержек в кликбейтных новостях.

Что написал Джонсон? Ключевые тезисы.

Джонсон убежден, что Трамп имеет силу и отвагу спасти Украину и положить конец этой ужасной войне. По его мнению, это доказало его поведение после покушения, когда он поднялся и показал свой характер.

видео дня

Далее Джонсон пишет, что в разговоре с Трампом почувствовал, что он понимает риски. И что речь не только о порабощении Украины, но и о долгосрочных последствиях для мировой стабильности. Он пишет о захвате Грузии, стран Балтии и чисто гитлеровской риторике Путина. А также об угрозе для Тайваня и Израиля. Победа Украины может проложить путь, как это ни парадоксально, для новых и гораздо лучших отношений с Россией.

Поддержка Украины - способ избежать катастрофической эскалации. Украинцы показали, что могут и будут побеждать. Уже сегодня они снова оттесняют Путина на Харьковщине, а с россиян на Донетчине взимают огромную дань за каждый метр.

Но война длится слишком долго, и ее цена огромна: жизни, экономическая беда и нестабильность. Трамп может положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада. Для этого необходимы два шага.

Первый шаг - укрепить поддержку Украины, потому что "в течение последних двух лет мы постоянно желали украинцам цели - победы - не желая им средств". Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно - прекратить бюрократическую возню, дать украинцам те разрешения, которые им нужны; а потом, когда Путина снова отбросят назад, он мог бы предложить соглашение.

Второй шаг - переговоры и соглашение. Путину придется отойти по крайней мере до границ 2022 года, и чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальная часть Украины должна быть признана свободной страной, как можно быстрее принятой в ЕС и НАТО. Украинцы являются самой эффективной антироссийской силой в мире. Когда война закончится, нет никаких причин, почему бы ВСУ не смогли бы заменить часть американских сил в Европе.

Что бы Россия получит взамен? Возможность сближения с США и возвращения к тем временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Путин, конечно, мог бы утверждать, что т.н. "СВО" была успешной, и что он "денацифицировал Украину". Могут быть специальные средства защиты для носителей русского языка.

Но есть только один способ достичь этого результата - силой. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы нужно уважать и что советскую империю невозможно восстановить силой.

Что я могу сказать об этой статье?

Это не план Трампа, который ретранслирует Джонсон. Джонсон несколько раз говорит в тексте, что это он так видит и нет причин думать, что он лукавит.

Нет, в этой статье нет никакого предательства. Джонсон несколько раз подчеркивает "сначала надо дать Украине больше оружия и дать разрешение его использовать где надо". Чтобы заставить Путина идти на переговоры на реалистичных условиях.

Относительно гипотетических условий. Ну здесь как всегда. На этом этапе эти условия не устроят Путина - ему мало. И многих украинцев - больно больно. Но посмотрим, как они будут восприниматься через полгода - год. Если (когда) будет выполнено первое условие - и россияне будут отброшены. Ну и для баланса - когда усталость от войны еще больше накопится в украинском и российском обществах.

Весь этот план опирается на необходимость для начала еще больше повысить цену войны для России. Только тогда она может пойти на условия, которые важны для Украины - например, на членство в НАТО. В первую очередь Борис пишет об оружии. Но я бы еще напомнил о более строгих и более действенных санкциях.

Может ли Трамп действовать именно так? Да, может. Вопрос в том будет ли - открытый. Пока признаки для "да" довольно незначительны. Поэтому спасибо Джонсону за очередную попытку сформировать позицию команды Трампа для самой команды Трампа. Но пока ни повода для оптимизма, ни повода для пессимизма этот материал мне не дал. Выдыхайте.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

Чуда не произойдет: полковник сказал, почему первые F-16 не изменят ситуация в Украине

Чуда не произойдет: полковник сказал, почему первые F-16 не изменят ситуация в Украине

20:26 Украина
Польша может сбивать ракеты РФ над Украиной: в ОП раскрыли детали переговоров

Польша может сбивать ракеты РФ над Украиной: в ОП раскрыли детали переговоров

20:12 Украина
В Украину идет похолодание: на какие регионы обрушится шторм

В Украину идет похолодание: на какие регионы обрушится шторм

19:43 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин поставил НАТО ультиматум по странам Балтии: названа хитрая роль Лукашенко 8927

Путин поставил НАТО ультиматум по странам Балтии: названа хитрая роль Лукашенко

Камала Харрис сделала решительное заявление после баллотирования в президенты 5633

Камала Харрис сделала решительное заявление после баллотирования в президенты

Жара отступает: Украину накроют грозы и дожди - где ждать непогоды 2916

Жара отступает: Украину накроют грозы и дожди - где ждать непогоды

Путин очень хочет достать Харьков : Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФ 1667

"Путин очень хочет достать Харьков": Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФ

Последние новости

20:26

Чуда не произойдет: полковник сказал, почему первые F-16 не изменят ситуация в Украине

20:20

У российской армии на фронте наметилась огромная проблема - ЖдановВидео

20:12

Польша может сбивать ракеты РФ над Украиной: в ОП раскрыли детали переговоров

19:46

Неожиданные свойства лука: как хранить авокадо после разрезания

19:43

В Украину идет похолодание: на какие регионы обрушится шторм

Россия в силах воевать ещё 3-5 лет, но Украина может победить уже в 2025-м – ЖдановРоссия в силах воевать ещё 3-5 лет, но Украина может победить уже в 2025-м – Жданов
19:24

Путинист Филипп Киркоров жестко наказал Любовь Успенскую - детали

19:11

Ударные дроны атаковали самолет Су-57 РФ: в ГУР показали "оружие возмездия"Видео

19:10

О статье Джонсона и "мирном плане"мнение

19:08

Кто может победить на выборах США - Трамп или Харрис: опрос

Реклама
18:47

Искали взрывчатку и возле могилы спели песню: как похоронили Фарион во ЛьвовеФото

18:23

Отключения света будут более жесткими: график отключения света на 23 июля

18:22

"Может себе такое позволить": Стефанишина высказалась о "мирном плане" Джонсона

18:16

Россияне наступают с трех сторон: майор назвал новую цель РФ на востоке

18:13

Муж Екатерины Бужинской сделал громкое заявление про певицу

18:10

Как отмыть пластиковый подоконник: универсальное средство за копейки

17:45

Блокировка нефти РФ: Венгрия и Словакия угрожают арбитражем и срывом соглашений с ЕС

17:38

"Холостяк" Александр Терен оказался в эпицентре взрыва в Одессе - подробностиВидео

17:37

Муж умершей Анастасии Заворотнюк начал судиться за недвижимость артистки - что происходит

17:33

Почему 23 июля нужно проснуться до рассвета - строгие приметы дня

17:11

Удар по Су-34 и складу ГСМ: в Сети раскрыли детали атаки БПЛА на аэродром в РФ

Реклама
16:56

Зачем нужны линии на ладонях: неожиданный ответ специалистов

16:56

ATACMS добили технику РФ на ремонте: подробности новых взрывов в Крыму

16:44

Налет и плесень уже не вернется: как отмыть бачок унитаза внутри

16:17

Закуска, которая затмит любого: рецепт готовить всего 5 минутВидео

16:16

Свет могут вообще не выключать: глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом

16:13

Быстрее, чем приготовить яичницу: изумительный рецепт ленивых чебуреков на раз-дваВидео

16:13

"Дамба не выдержит": Жданов раскрыл сценарий ядерного удара РФ по Киевской ГЭСВидео

16:03

РФ готова ввести свои войска в Грузию: в Кремле выдали заявление о "спасении"

15:57

Россия расширила главный удар на фронте, резерва у нее больше нет - прогнозВидео

15:49

Магниты для состояния: топ-3 знака зодиака, притягивающих богатство

15:32

Когда ВСУ получат преимущество в воздухе благодаря F-16: командующий США дал ответ

15:22

Сын Трампа потроллил Зеленского из-за громкого заявления Байдена: ответ СНБО

15:13

Украину накроет адская жара и грозы: какой будет погода в ближайшие дни

15:10

Внушительный "булыжник": Леся Никитюк засветилась с кольцом на пальце

15:05

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Стрельцам - радость, Львам - романтика

14:51

Это удивило бы Путина: СМИ узнали, как Трамп относится к Зеленскому

14:38

Почему кот мяукает ночью: неожиданная разгадка поведения любимцев

14:33

Ночной удар по российскому заводу в Туапсе: что сказали в ГУР

14:30

Россия начала стремительное наступление на Торецк: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации

14:19

РФ перебросила 30 000 росгвардейцев в Украину: разведка Британии раскрыла их задания

Реклама
14:14

4 знака зодиака, которые дают лучшие советы

14:02

Россияне сходят с ума: Кристина Орбакайте вышла на связь и разъярила пропагандистов

13:32

"Жутко слушать": появилось видео, как Вера Брежнева поет вживую

13:21

Какой будет Украина через 10 летмнение

13:09

Наступления ВСУ в этом году не будет, но есть шанс заблокировать Крым - Згурец

13:09

"2025-й может быть годом контрнаступления": Жданов назвал год победы Украины в войне

13:02

Китайский гороскоп на завтра 23 июля: Быкам - громкое событие, Тиграм - борьба с зависимостью близкого человека

12:56

Коваленко раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Ирины Фарион

12:56

Наступление РФ на Киев через год или два: Жданов назвал условиеВидео

12:35

Харрис нужно принять важное решение: кто может стать кандидатом в вице-президенты США

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять