О статье Джонсона и "мирном плане"

Первый шаг - укрепить поддержку Украины, потому что "в течение последних двух лет мы постоянно желали украинцам цели - победы - не желая им средств".

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Джонсон и Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr

По многочисленным просьбам прочитал статью Бориса. Обсуждение статьи в очередной раз подчеркивает пользу чтения материалов, а не выдержек в кликбейтных новостях.

Что написал Джонсон? Ключевые тезисы.

Джонсон убежден, что Трамп имеет силу и отвагу спасти Украину и положить конец этой ужасной войне. По его мнению, это доказало его поведение после покушения, когда он поднялся и показал свой характер.

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Далее Джонсон пишет, что в разговоре с Трампом почувствовал, что он понимает риски. И что речь не только о порабощении Украины, но и о долгосрочных последствиях для мировой стабильности. Он пишет о захвате Грузии, стран Балтии и чисто гитлеровской риторике Путина. А также об угрозе для Тайваня и Израиля. Победа Украины может проложить путь, как это ни парадоксально, для новых и гораздо лучших отношений с Россией.

Поддержка Украины - способ избежать катастрофической эскалации. Украинцы показали, что могут и будут побеждать. Уже сегодня они снова оттесняют Путина на Харьковщине, а с россиян на Донетчине взимают огромную дань за каждый метр.

Но война длится слишком долго, и ее цена огромна: жизни, экономическая беда и нестабильность. Трамп может положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада. Для этого необходимы два шага.

Первый шаг - укрепить поддержку Украины, потому что "в течение последних двух лет мы постоянно желали украинцам цели - победы - не желая им средств". Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно - прекратить бюрократическую возню, дать украинцам те разрешения, которые им нужны; а потом, когда Путина снова отбросят назад, он мог бы предложить соглашение.

Второй шаг - переговоры и соглашение. Путину придется отойти по крайней мере до границ 2022 года, и чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальная часть Украины должна быть признана свободной страной, как можно быстрее принятой в ЕС и НАТО. Украинцы являются самой эффективной антироссийской силой в мире. Когда война закончится, нет никаких причин, почему бы ВСУ не смогли бы заменить часть американских сил в Европе.

Что бы Россия получит взамен? Возможность сближения с США и возвращения к тем временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Путин, конечно, мог бы утверждать, что т.н. "СВО" была успешной, и что он "денацифицировал Украину". Могут быть специальные средства защиты для носителей русского языка.

Но есть только один способ достичь этого результата - силой. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы нужно уважать и что советскую империю невозможно восстановить силой.

Что я могу сказать об этой статье?

Это не план Трампа, который ретранслирует Джонсон. Джонсон несколько раз говорит в тексте, что это он так видит и нет причин думать, что он лукавит.

Нет, в этой статье нет никакого предательства. Джонсон несколько раз подчеркивает "сначала надо дать Украине больше оружия и дать разрешение его использовать где надо". Чтобы заставить Путина идти на переговоры на реалистичных условиях.

Относительно гипотетических условий. Ну здесь как всегда. На этом этапе эти условия не устроят Путина - ему мало. И многих украинцев - больно больно. Но посмотрим, как они будут восприниматься через полгода - год. Если (когда) будет выполнено первое условие - и россияне будут отброшены. Ну и для баланса - когда усталость от войны еще больше накопится в украинском и российском обществах.

Весь этот план опирается на необходимость для начала еще больше повысить цену войны для России. Только тогда она может пойти на условия, которые важны для Украины - например, на членство в НАТО. В первую очередь Борис пишет об оружии. Но я бы еще напомнил о более строгих и более действенных санкциях.

Может ли Трамп действовать именно так? Да, может. Вопрос в том будет ли - открытый. Пока признаки для "да" довольно незначительны. Поэтому спасибо Джонсону за очередную попытку сформировать позицию команды Трампа для самой команды Трампа. Но пока ни повода для оптимизма, ни повода для пессимизма этот материал мне не дал. Выдыхайте.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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