О способности РФ финансировать войну

У нас часто используют ошибочный индикатор в виде удельного веса военки в расходной части федерального бюджета.
Так вот, этот показатель говорит лишь о том, что Россия тратит много на войну.
А вот о ее способности осуществлять эти расходы, говорят два индикатора:
1. Отношение военного бюджета к ВВП.
2. Дефицит бюджета.
Проблемы в РФ начнутся тогда, когда первый показатель превысит 15%, а второй - 10%.
На 2024-й год отношение военных расходов к ВВП - 6%.
А дефицит бюджета за 2023-й - 2%.
Динамика расходов/доходов на инфографике.
В долларах расходы - 320 млрд. или примернр 16% ВВП.
Тут проявляется двухуровневая конструкция российского бюджета: социалка - на бюджетах субъектов Федерации, а инфраструктура, армия и ВПК - на центральном федеральном бюджете.
Доходы федерального бюджета - 280 млрд дол.
Дефицит - до 40 млрд дол.
Может ли Россия при таких параметрах тратить 120 млрд дол на войну?
Может. Пока нефть не упадет до 40 дол за бар. и ниже.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.