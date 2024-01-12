О способности РФ финансировать войну

Проблемы в РФ начнутся тогда, когда первый показатель превысит 15%, а второй - 10%.

https://opinions.glavred.info/o-sposobnosti-rf-finansirovat-voynu-10532426.html Ссылка скопирована

Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

У нас часто используют ошибочный индикатор в виде удельного веса военки в расходной части федерального бюджета.

Так вот, этот показатель говорит лишь о том, что Россия тратит много на войну.

А вот о ее способности осуществлять эти расходы, говорят два индикатора:

видео дня

1. Отношение военного бюджета к ВВП.

2. Дефицит бюджета.

Проблемы в РФ начнутся тогда, когда первый показатель превысит 15%, а второй - 10%.

На 2024-й год отношение военных расходов к ВВП - 6%.

А дефицит бюджета за 2023-й - 2%.

Динамика расходов/доходов на инфографике.

В долларах расходы - 320 млрд. или примернр 16% ВВП.

Тут проявляется двухуровневая конструкция российского бюджета: социалка - на бюджетах субъектов Федерации, а инфраструктура, армия и ВПК - на центральном федеральном бюджете.

Доходы федерального бюджета - 280 млрд дол.

Дефицит - до 40 млрд дол.

Может ли Россия при таких параметрах тратить 120 млрд дол на войну?

Может. Пока нефть не упадет до 40 дол за бар. и ниже.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.