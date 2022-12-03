О ситуации с УПЦ ПМ: форпосты агрессора - на выход

Руководство УПЦ МП / church.ua

В большой политике есть вещи, в которых разобраться трудно, особенно, неспециалистам. А есть и совершенно прозрачные, словно ключевая вода. Ситуация вокруг Украинской православной церкви московского патриархата — именно такая.

Смотрите, если представить теоретически, что у нашей власти возник какой-то напряг с Православной церковью Украины. Или с Католической церковью. Как вели бы себя российские пропагандисты?

Они бы злословили, стебались, подначивали, но обязательно радовались. А как они ведут себя они же, когда речь идет об обысках в УПЦ МП? Пропагандисты возмущаются, негодуют, завывают, грозят всякими карами, вплоть до небесной, и так далее. То есть, УПЦ МП, при всех ее ну очень аккуратных шагах от Москвы к Киеву, в недоимперии воспринимается как свой идеологический форпост в Украине. А форпосты агрессора на нашей территории, тем более, во время войны, существовать не могут.

И сейчас все в руках высшего духовенства УПЦ МП. Захотят епископы остаться со своей паствой — должны немедленно публично и однозначно отмежеваться от кремлевского православия. А также провести собор и слиться с ПЦУ, организовав полноценную Поместную православную церковь Украины, которую, несомненно, признают во всем православном мире, кроме России.

Не захотят — процесс все равно пойдет, но уже без тамошнего епископата: агрессия недоимперии обязывает.

При этом важно понимать, что ни священство, ни монашество, ни верующих эти перипетии особо волновать не должны. Поскольку это процесс, преимущественно связанный с собственностью (храмы и прочее), иерархией в новой церкви (читай — должностями) и прочими сугубо мирскими делами. А духовный путь к Богу от них предельно далек.

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