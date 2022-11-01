О схеме 'давайте отдадим Путину еще кусок Украины, и он точно успокоится'

Путинский режим не будет рушиться сам / скриншот

Выход России из "зерновой сделки" - это лучший привет всем тем, кто сейчас в мире продвигает идею "договориться с кремлем". Поторговаться, что-то "сдать", и будет всем "счастье".

А что помешает кремлю потом в любой момент выйти из этой сделки? Сказать, что, мол, они узнали, что Украина и дальше продолжает разводить боевых комаров, а потому надо провести денацификацию этих самых комаров, и путен уже даже об этом указ подписал.

Схема "а давайте отдадим путину еще кусок Украины, и тогда он точно успокоится", прекрасно же "сработала", так? И привела к крупнейшей и самой кровавой войне в Европе после 2-й мировой.

Когда Украина сейчас говорит о невозможности переговоров с рф, когда президент Зеленский подписывает соответствующий указ, то это не из-за "упрямства", о котором так любят говорить на Западе разнообразные "друзья Путина" вроде того же Берлускони, придумавшего очередную гениальную схему (не давать Украине оружие, и наступит мир), а из-за того, что переговоры с режимом путина просто невозможны, потому что война с Украиной уже превратилась в сущностный признак этого режима. Отказ от этой войны - это отказ от сущностного признака, а, следовательно, и неизбежный крах. Поэтому все, чего они хотят, это получить "передышку", подтянуть резервы, снять какие-то санкции и начать восстановление потенциала армии, чтобы через некоторое время вернуться к войне, учтя все ошибки прошлого.

А идея об "уступках путину" просто призвана выиграть для этого самого путина время, деморализовать врагов московской империи во всем мире и Украине, прорвать дипломатическую изоляцию. Не больше.

При этом, как показала ситуация с мобилизацией, ожидать падения режима в москве через какие-то восстания не приходится. Так, мобилизация оказалась провальной, потому что не смогла обеспечить заметное повышение боеспособности, но распугала очень многих здоровых и молодых мужчин, которые покинули россию. Но намеков на особое недовольство нет, режим стоит надежно. Поэтому очевидно, что путинский режим не будет рушиться сам, а будет тянуть за собой "народ-богоносец", который так и не захотел стать нормальной цивилизованной современной нацией.

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