О шансах Байдена и Трампа: кто станет президентом

Растерянная реакция многих публичных сторонников Байдена и Демократической партии говорит о том, что они не ожидали, что Байден будет выглядеть настолько старым и уставшим.

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Байден и Трамп дебаты / Коллаж: Главред, фото: CNN

Под репостом Шрайка было много споров относительно оценки вероятности победы Трампа и целой пачки кандидатов - демократов. Главный вопрос: что это за оценка и почему она так изменилась?

Первое: оценка вероятности это на букмекерском. В США одержимы букмекерством, статистикой и оценкой шансов. От спорта и церемонии "Оскар" до политики и экономических событий.

Второе: падение шансов Байдена и демократов в целом (у них на всех 40% против 59% у Трампа) объясняется не только тем, что Трамп разгромил Байдена на дебатах. Они оба выглядели в соответствии с репутацией у оппонентов: один - лжецом и популистом, другой - слишком старым для этой работы.

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Главная причина падения вероятности победы Байдена лично: он больше не рассматривается как безальтернативный и относительно состоятельный кандидат. В том числе частью ведущих доноров и популярных демократических публицистов и экспертов.

Растерянная реакция многих публичных сторонников Байдена и Демократической партии говорит о том, что они не ожидали, что Байден будет выглядеть настолько старым и уставшим. Если честно, я лично скорее удивлен их ожиданиями чего-то другого. Однако, вероятно, их отзывы это реакция на реакцию. Потому что зрители отдали предпочтение Трампу, а главная причина - именно физическое состояние действующего президента.

Падение оценки вероятности победы демократов в целом описывается технологиями: оптимизм относительно победы Байдена снизился, а у других кандидатов (даже наиболее перспективных, таких как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом) банально мало времени. Для того, чтобы набрать узнаваемость на национальном уровне, набрать и мобилизовать сторонников, развернуть кампанию, привлечь деньги.

Это не делает положение демократов безнадежным. До выборов еще 4 месяца - голосование 5 ноября.

Съезд партии для выдвижения кандидатов состоится с 19 по 22 августа. Поэтому теоретически шанс подкорректировать сценарий есть. Какие варианты?

Первый - выбрать более популярного и авторитетного вице-президента, чем Харрис. Харрис имеет очень низкий рейтинг одобрения, а сильный кандидат может быть важным аргументом, чтобы успокоить страхи недееспособного президента.

Второй - все же уговорить Байдена отказаться от номинирования. И до съезда договориться о новом кандидате, чтобы избежать большой битвы за номинацию на самом съезде. Потому что если Байден откажется, у делегатов съезда больше не будет обязательства голосовать за победителя праймеров, поэтому они смогут голосовать как захотят.

Но и эти, и другие возможные сценарии очень рискованны и требуют от Демократической партии серии успешных решений, качественной коммуникации, а от администрации Байдена - политической гибкости. Возможно ли это? Неизвестно. Поэтому после дебатов, которые продемократическое сообщество напугали и демотивировали, оценки шансов так и упали.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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