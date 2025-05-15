О санкциях, Европе и Трампе

Тем, кто хочет видеть проблему в Европе - большой привет. Вы не там ищете проблему.
Потому что европейские лидеры как раз прекрасно понимают, кто не хочет мира и кто понимает только силу. Это у Трампа с этим проблемы.
Но чтобы дополнительные санкции подействовали на Россию эффективно, необходимо привлечение США. Такова реальность. Это надо в том числе для принуждения Орбана и Фицо, например.
Чтобы Трамп и его окружение хоть немного начали возвращаться в реальность и видеть, КТО на самом деле не хочет завершения войны Украина и Европа уже потратили кучу сил и нервов.
Сейчас, когда Трамп отчаянно цепляется за свою вымышленную реальность, где Путин - договороспособный, "просто вы не умеете с ним говорить", худшее, что могут сделать Украина и Европа - действовать резко.
Поэтому да, новой санкции готовятся.
Да, Трамп еще цепляется за возможность результативных переговоров 15 мая.
И поэтому да, нам надо набраться терпения.
Как и европейской дипломатии.
Наши партнеры это понимают.
Наша власть это понимает.
К сожалению, такой у нас сейчас контрагент в Вашингтоне.
Его приходится принуждать к адекватности комбинацией давления и комплиментов.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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