О санкциях, Европе и Трампе

Чтобы Трамп и его окружение хоть немного начали возвращаться в реальность и видеть, кто на самом деле не хочет завершения войны Украины.

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Переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Тем, кто хочет видеть проблему в Европе - большой привет. Вы не там ищете проблему.

Потому что европейские лидеры как раз прекрасно понимают, кто не хочет мира и кто понимает только силу. Это у Трампа с этим проблемы.

Но чтобы дополнительные санкции подействовали на Россию эффективно, необходимо привлечение США. Такова реальность. Это надо в том числе для принуждения Орбана и Фицо, например.

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Чтобы Трамп и его окружение хоть немного начали возвращаться в реальность и видеть, КТО на самом деле не хочет завершения войны Украина и Европа уже потратили кучу сил и нервов.

Сейчас, когда Трамп отчаянно цепляется за свою вымышленную реальность, где Путин - договороспособный, "просто вы не умеете с ним говорить", худшее, что могут сделать Украина и Европа - действовать резко.

Поэтому да, новой санкции готовятся.

Да, Трамп еще цепляется за возможность результативных переговоров 15 мая.

И поэтому да, нам надо набраться терпения.

Как и европейской дипломатии.

Наши партнеры это понимают.

Наша власть это понимает.

К сожалению, такой у нас сейчас контрагент в Вашингтоне.

Его приходится принуждать к адекватности комбинацией давления и комплиментов.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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