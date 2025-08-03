О роли ничтожества в истории или Как Димон Медведев разозлил Трампа

Во время противостояния двух супердержав было достаточно всевозможных инцидентов, которые могли иметь глобальные катастрофические последствия.

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Дмитрий Медведев / Скриншот YouTube

О роли личности в истории цивилизации известно много. Например, считается, что Первая Мировая началась с выстрела сербского гимназиста Гавриила Принципа во Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского трона.

Значительно меньше человечество знает о том, насколько способны влиять на историю ничтожества. Но Димон Медведев явно имеет целью закрыть эту познавательную щель собственной проспиртованной тушкой.

Он со своими райтерами, которым нравится курить на складе с боеприпасами, таки привлекли к себе внимание Дональда Трампа. Что крайне трудно, потому что сначала надо оторвать это внимание от зеркала с надписью "Величайший!", но удалось.

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Медведев привычно гадил в Интернете, намекая Трампу на советскую систему "Мертвая рука", которая создавалась, чтобы самостоятельно нанести ядерный удар по агрессору, даже если руководство СССР будет уничтожено (это система "Периметр" разработки, конечно же, КБ "Южное" из Днепра). Зато Трамп отправил на дежурство в Северный Ледовитый океан две подводные лодки с баллистическими ракетами "Трайдент". Всего около 300 боеголовок - вот такая куча термоядерных лайков под постом неистового Димона.

Понятно, что это вовсе не Апокалипсис, не война, и даже уровень боеготовности ядерных сил США и РФ не менялся. Но сейчас недоимперия обязательно направит свою подводные лодки поближе к США. Носители ядерного оружия, которые возвращаются в районы боевого дежурства времен холодной войны - это нехорошо.

Во время противостояния двух супердержав было достаточно всевозможных инцидентов, которые могли иметь глобальные катастрофические последствия. Но тогда США и СССР руководили вменяемые люди, которые понимали ответственность за судьбу человечества. А не нарциссы разных сортов, которые сами не знают, какую глупость сделают в следующую минуту.

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О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

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