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О ракетных ударах по Украине: русские мстят

Александр Кочетков

политический аналитик

27 июня 2022, 08:55

Кремль в ярости бьет по Украине как чувствительному для Запада геополитическому элементу.

ракета
Русские мстят ракетными залпами / Фото УНИАН

Эта война иррациональна по природе, но в проявлениях она вполне предсказуема.

Иррациональность заключается в том, что рашисты во главе со своим фюрерком посредством войны в принципе не могут достичь ни одной из обозначенных ими целей. Ни нового раздела мира на зоны влияния с РФ во главе. Ни порабощения Украины и включения ее в возрождаемую недоимперию. Ни даже долговременной общественно-политической стабильности в России, потому что отсутствие зримых успехов по первым двум целям, наоборот, ведет к росту напряженности.

Но вот резкое увеличение количества ракетных ударов по Украине объясняется просто. Это реакция Кремля на те действия мирового сообщества, которые Кремль не устраивают. В данном случае, речь о принятии Украины в кандидаты в ЕС и блокировании Литвой (англосаксами, как уверен Кремль) сухопутного транспортного коридора в Кенигсберг.

Вспомните, в последние годы всегда, когда происходило что-то международно позитивное для Украины, это немедленно сопровождалось эскалацией боевых действий на Донбассе. Вот и сейчас Кремль в ярости бьет по Украине как чувствительному для Запада геополитическому элементу.

Увы, но потенциально так может продолжаться годами. Даже если рашисты полностью увязнут на украинских фронтах, у них будет хватать старых, но смертоносных советских ракет для ударов по Украине. А самая современная ПВО, даже если она у нас и появится, все равно не сможет перехватить 100% ракет, летящих по баллистическим траекториям или на сверхзвуке. Это не военное искусств, а чистая теория вероятностей. При этом препятствовать запускам таких ракет, производящимся с территории России с расстояния в несколько тысяч километров, тоже не получится.

А что делать, ведь жить и развиваться под постоянными бомбардировками с использованием не кустарных, как против Израиля, а относительно современных ракет, страна не сможет?

Увы, но могу выступить только как та стратегическая сова, которая посоветовала жаждущим безопасности мышам стать ежиками.

Единственным путем к долговременному миру является разгром рашистских армий вторжения. На Донбассе, на Юге - везде. Разгром очевидный, с освобождением ранее захваченных городов, кучей пленных, брошенной техникой, чтобы даже рашистские пропагандоны не смогли его отрицать.

Только это приведет к социальному взрыву в РФ, смене там власти с сопутствующим распадом по образу и подобию СССР. Без исчезновения России в ее нынешней ипостаси с политической карты, устойчивого мира в Украине да и в Европе не достичь.

Поэтому нашим военным стратегам вместе с западными консультантами надо разрабатывать план не просто летне-осеннего контрнаступления, а именно разгрома агрессора. Что-либо иное просто не принесет искомого результата, и война на истощение, в которой наши шансы невелики, продолжится.

ракетный удар
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