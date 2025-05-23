О психологии Трампа и попытках 'донести до него правду'

О том, когда началась война, кто в ней виноват, какой плохой Путин.

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Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

В Украине (как и много где) в попытках рационализации поведения главы Белого дурдома время от времени появляются "светлые мысли", что на самом деле он вот несет весь этот бред о войне, Украине и России, потому что в его ухо вкладывают мысли неправильные люди, а мы просто плохо коммуницируем (опять) и не доносим до него правду и достоверную информацию.

О том, когда началась война, кто в ней виноват, какой плохой Путин. И что если это все делать правильно, то Трамп будет говорить другое, а возможно даже и делать.

Конечно, это фантазия, которая призвана рационализировать то, что Трампу абсолютно наплевать на то, почему началась война, кто ее начал и сколько людей погибает здесь или там. Потому что в его окружении примерно все знают когда началась война, знают кто такой Путин и даже неоднократно говорили это публично. Более того, Бессент на прошлой неделе назвал Путина преступником. Это ровно ни на что не влияет.

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В окружении Трампа все прекрасно понимают. А Трампу не надо понимать ничего, он и так все знает обо всем. В вопросе России он носитель всех возможных клише, которые многие десятилетия существовали у части американских элит. А его отчаянное восхищение Путиным и детерминировало то, что он хотел из партнера Украины сделать США враждебно - нейтральной стороной переговоров. Собственно, поэтому и про "Зеленского - диктатора" рассказывал пациент, и треш в Белом доме устроил, и пытался давить на Украину всеми доступными средствами, и Европу выводил за скобки участия в переговорах.

Я сейчас не о его риторике, а о действиях. Риторика Трампа по дефолту не имеет значения. Потому что вся его риторика - это bullshit. Ни одно слово не стоит ничего.

Так вот. Единственное, что удерживает Трампа от слияния с Путиным в экстазе - это объективная реальность. Например, что Путин не собирается брататься с США против Китая. Заканчивать войну он тоже не собирается, пока может ее продолжать. Потому что выход из войны - это невероятные риски для его системы и его лично. Начинать войну было невероятным риском, а завершать - еще больше. А проклятые украинцы просто не хотят умирать почему-то.

В отношениях с Путиным Трамп выглядит слабым. Его бестолковая попытка продавить Зеленского помогла Украине приобщить к процессу взаимодействия с Трампом европейских лидеров. А его окружение и республиканцы смотрят на неодобрение слабой позиции по России даже среди своих избирателей и начинают очень мягко, но демонстрировать это Трампу.

Собственно, все, это и есть единственный путь к его "сердцу". Демонстрировать, осторожно, что его позиция в отношении Путина - жалкая, а Путин на самом деле его динамит и переместил во френдзону. Как метко писал один из иностранных обозревателей, у Трампа есть три модели дальнейшего поведения: удвоить усилия, чтобы завоевать любимого, забить на все, обидеться и мстить объекту восхищения. Возможно, он пройдет через все три. А дипломатические упражнения Украины и Европы, адекватных респов и его окружения этому помогут. Лишь бы хотя бы не мешал.

А рассказывать ему, что Путин убивает детей и женщин, что Россия агрессор, он должен подумать о репутации США и это все - бессмысленно. Ему безразлично.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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