О причинах агрессии России против Украины

На российские самооправдания нам должно быть наплевать.

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Война России и Путина против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Поехали по соцсетям очередные манипуляции на тему какие украинцы неправильные и какие украинцы виноваты в войне. Поэтому в очередной раз надо напомнить, что у войны России против Украины есть две фундаментальные причины:

1. Россия осталась империей, и власть в этой империи захватила переполненная ресентиментом клика КГБшников во главе с закомплексованным упызднем. Которые успели построить полноценную диктатуру, обильно оплаченную доходами от нефти, газа и прочих ресурсе при пофигизме Европы и США. И которые в определенный момент настолько убедились в своей безнаказанности, что решились на войну в Европе. Естественно, ради наиболее лакомого куска оторвавшегося от империи - Украины. Могло ли быть иначе? Трудно ответить объективно.

2. Украина не воспользовалась окном возможностей в 90-х и потеряла время на интеграцию в ЕС и НАТО. Уже в начале 00-х время было упущено. Могли ли мы воспользоваться тем шансом в 90-х и достаточно ли широким было то окно? Трудно ответить объективно.

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Это - две реальные фундаментальные причины.

Все остальное - язык, культура, все что еще можно придумать - это или российские самооправдания, или виктимблейминг в чистом виде. На российские самооправдания нам должно быть наплевать. А вот виктимблейминг - вещь крайне вредная, оставьте людей в покое. Спасибо.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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