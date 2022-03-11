О пользе переименований и посланиях: почему русские ракетчики против войны в Украине

Декоммунизация и переименование улиц играют на руку украинцам в войне с Россией / 49000.com.ua

Сегодня несколько ракет попали в Днепр. И сразу же все начали постить фоточки и видео с мест событий.

Но наш народ бдительный и сразу же четко скрывает координаты попадания, как и советует ДСНС. Писали, например, что попадание было в (укр.) "Новокодатський район".

Новокодатський, Карл!

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Я представляю, что творится в штабах ВВС РФ. Какой-то толстый генерал в портупее, которая делает его похожим на докторскую колбасу, брызгая слюнями, орет на подчиненных: "Куда мы попали, бля…ь? Почему опять пишут, что мы попали в Днепр? Зачем мы бомбим речку? Я просил е...нуть по Днепропетровску!!! В VK передают, что ракета попала недалеко от улицы Шухевича и переулка Шнеерсона, гугл-карты заблокированы, где это, бля…ь, вообще?".

Вот ответ всем, кто был против переименований. Даже у нас в Днепре почти никто не знает, где Новокодатськый и Чочолиевскый районы. Как тут неместным разобраться, вообще непонятно.

А буквально недавно баллистическими ракетами были разбомблены школьные стадионы в поселках Нижние Надмоскальцы и Новый Старомосковск.

Вы же понимаете, что одна такая ракета стоит условный миллион долларов?

И результатом попадания обычно является просто огромная лунка посреди школьного стадиона?

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Вариант подготовки поля для гигантского гольфа мы отмели сразу. Как и месть закрытой обувной фабрике за выпуск в прошлом не лаптей, а обуви.

Какова же действительная цель расходования ценного боеприпаса?

Проанализировав все точки попадания (синим) от Луцка до Мариуполя и соединив их линиями (розовым), мы увидели, что русские ракетчики хотят донести нам – "Мы против войны". Криво, конечно, но общая картина улавливается.

Русские ракетчики хотят донести нам – "Мы против войны" / Фейсбук Александра Санжары

Возможно, я не совсем правильно провел линии, поэтому вы можете сами попробовать. Картинка, которая доказывает эту гипотезу, прилагается.

Александр Санжара, секретарь Днепровского горсовета