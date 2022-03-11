О пользе переименований и посланиях: почему русские ракетчики против войны в Украине

После переименования улиц и населенных пунктов даже местные жители не знают, где что находится, а вы представьте истерику в штабах ВВС РФ.
Сегодня несколько ракет попали в Днепр. И сразу же все начали постить фоточки и видео с мест событий.
Но наш народ бдительный и сразу же четко скрывает координаты попадания, как и советует ДСНС. Писали, например, что попадание было в (укр.) "Новокодатський район".
Новокодатський, Карл!
Читайте такжеЧем закончится война в Украине, или Почему Россия уже проиграла
Я представляю, что творится в штабах ВВС РФ. Какой-то толстый генерал в портупее, которая делает его похожим на докторскую колбасу, брызгая слюнями, орет на подчиненных: "Куда мы попали, бля…ь? Почему опять пишут, что мы попали в Днепр? Зачем мы бомбим речку? Я просил е...нуть по Днепропетровску!!! В VK передают, что ракета попала недалеко от улицы Шухевича и переулка Шнеерсона, гугл-карты заблокированы, где это, бля…ь, вообще?".
Вот ответ всем, кто был против переименований. Даже у нас в Днепре почти никто не знает, где Новокодатськый и Чочолиевскый районы. Как тут неместным разобраться, вообще непонятно.
А буквально недавно баллистическими ракетами были разбомблены школьные стадионы в поселках Нижние Надмоскальцы и Новый Старомосковск.
Вы же понимаете, что одна такая ракета стоит условный миллион долларов?
И результатом попадания обычно является просто огромная лунка посреди школьного стадиона?
Читайте такжеУниженная Россия: как страну, что мнит себя великой, покидают производители туалетной бумаги
Вариант подготовки поля для гигантского гольфа мы отмели сразу. Как и месть закрытой обувной фабрике за выпуск в прошлом не лаптей, а обуви.
Какова же действительная цель расходования ценного боеприпаса?
Проанализировав все точки попадания (синим) от Луцка до Мариуполя и соединив их линиями (розовым), мы увидели, что русские ракетчики хотят донести нам – "Мы против войны". Криво, конечно, но общая картина улавливается.
Возможно, я не совсем правильно провел линии, поэтому вы можете сами попробовать. Картинка, которая доказывает эту гипотезу, прилагается.
Александр Санжара, секретарь Днепровского горсовета