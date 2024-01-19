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О плане войны реальный и вымышленный

Юрий Богданов
19 января 2024, 08:10
Российский план потерпел крах. И западные расчеты потерпели крах.
О плане войны реальный и вымышленный
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Одна из самых спекулятивных тем последних месяцев - "покажите нам план".

Это говорят противники помощи Украине от республиканцев-трампистов до правых левых радикалов в Европе. От российских агентов в Украине до "безудержной" оппозиции, этим даже неосторожно спекулируют, когда речь идет о мобилизации фронта и тыла.

Обычно речь идет о требованиях сказать "когда это все закончится","до какого момента Украина будет воевать","когда мирные переговоры". Иногда появляются попытки рационализировать до "сколько Украине надо оружия и денег, чтобы одержать победу". Или еще что-то такое.

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На бытовом уровне это что-то вроде "когда я смогу к нормальной жизни вернуться", "когда смогу военкома не бояться" или "когда смогу этот концлагерь оставить" (да, есть га**оны которые так говорят об Украине).

Правда же заключается в том, что это все химера. Ибо война это состояние максимальной непредсказуемости в тактике и очень призрачной определенности в стратегии. Если бы кто-то генералам Европы 1 августа 1914 года рассказал как пройдет ПСВ, они бы покрутили пальцем у виска и сказали, что у них уже курорт на Рождество заказан. Рождество 1914.

А в итоге все пошло не по плану. Все расчеты оказались ошибочными, а планы - не стоящими ничего. Потому что никто не мог предсказать и просчитать влияние демографического взрыва, то, что преимущество в тяжелой артиллерии у немцев не даст нужного эффекта против Франции, никто не рассчитал, что Бельгия не упадет за три дня, а Антанта недооценила насколько Второй Рейх был способен выдержать войну на истощение.

В нашей войне все так же. Российский план потерпел крах. И западные расчеты потерпели крах. Даже расчет Залужного, что у россиян есть психологический предел потерь, дальше которого они не пойдут, оказался немного наивным. Далее вступила в силу еще одна история: инертность мышления. После успеха в Харьковской области (неожиданно масштабного) и Херсоне многие думали, что россияне продолжат действовать как действовали. А их армия будет только деградировать. Вполне возможно, что если бы наши партнеры в поставках оружия хотя бы придерживались обещанных темпов, так бы и было и россияне бы оправиться к летней кампании ВСУ не успели бы. Хотя системные проблемы и не решили.

Теперь у многих инертность мышления срабатывает в другую сторону. Вот, "контрнаступление не удалось "(хотя оно скорее не состоялось, чем не удалось) и" русские прут","вот все, теперь мы обречены". Когда тренд развернется будет интересно почитать, как посты уныния снова эволюционируют в победные.

Короче. Плана с датами и рубежами не будет. Планов со стрелками тоже не будет. Потому что это дело вообще очень ситуативное и красиво смотрится только в учебнике истории лет через 30-50 после завершения событий.

Будет примерно следующее:

1. Украина и Россия воюют, производят оружие. Запад предоставляет оружие и деньги Украине, партнеры РФ продают что-то ей.

2. Экономики страдают от войны, а российская еще и от санкций. Чем дальше тем больше каждое из обществ закручивает гайки и мобилизуется.

3. Оба общества постепенно накапливают усталость от войны, от потерь, от размывания экзистенциального наполнения этой войны. Все больше людей задаются вопросом: "А зачем это все", причем эти вопросы все больше продукт эмоционального истощения.

4. В какой-то момент стороны либо истощаются и начинают переговоры, либо кто-то побеждает, либо случается событие Х в одной из стран и все идет по сценарию "прилетел черный лебедь" и кто-то упал.

Вот и весь реальный план. В середине этого процесса дофига маленьких планов и надежд, большинство из которых обречено не оправдаться. Но главное чего я бы всем советовал, особенно тем, кто пытается сохранять рамку жизни "до 24.02": оставьте мысль, что можно жить во время война вне войны.

Вам или придется самим найти себе занятие, работу или службу, которая связывает вас с войной. Или она сама вас найдет уже на своих условиях. В Силах обороны или в тылу. Остаться в стороне не получится в любом случае. Чем раньше вы это осознаете, тем быстрее вас оставят глупые мысли и тем вероятнее это все закончится хорошо.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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война в Украине Юрий Богданов
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