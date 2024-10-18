О Планах победы и проектах

Нам придется преимущественно жить с теми институтами, которые мы построили за 30 лет.

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План завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Сухопутные войска ВС Украины

О любых планах и проектах.

Украина никаким образом не может победить сама. Или "почти сама". И нет, эти 2,5 года Украина не была сама. Потому что иначе мы бы давно упали. Экономически и военно.

У нас с россиянами своеобразная институциональная паралимпиада среди стран с несовершенными институтами. Где за нами сетевое общество и несовершенный Запад, а за Россией диктатура, нефть и кореша по клубу "расшатать демократии". В силу несовершенства сторон и несмотря на изначальное преимущество РФ в ресурсах пока все складывается более-менее норм. Если исходить не из желаний, а из реальной диспозиции.

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Поэтому нам, чтобы выйти на лучшее завершение войны для нас (или дождаться краха РФ) надо искать серьезные ресурсы для усиления позиций. Где-то их можно найти "внутри", но, к сожалению, в первую очередь придется искать у партнеров.

Потому что у нас нет никакого волшебного "внутреннего ресурса" или возможностей изменений, которые могли бы все изменить (то есть очень мощно улучшить наши позиции). Нет, никакая фэнтезийная "мобилизация общества и экономики" как в первую или вторую мировую невозможна. Точнее, чтобы Украина могла работать по "военным рельсам", это кто-то должен профинансировать.

Во время Первой мировой Британия и Франция - две крупнейшие колониальные империи - не вывезли без американских кредитов и гражданских поставок. Обе оказались на грани банкротства, все в долгах и на грани революций. Две крупнейшие империи своего времени, контролировавшие мировые финансовые рынки. Франция едва отползла от революции.

Кайзеровская Германия не вывезла, хотя имела запас прочности и готовилась к войне как никто и никогда в истории. Это вообще была, вероятно, самая крутая военная система не только своего времени, но и вообще. Во Вторую Мировую коалиция союзников превосходила страны Оси по промышленному потенциалу в 7 раз. Поэтому там и сравнивать странно. И то, американцы как открыли чековую книжку, так и были вынуждены жестко экономить до конца 50-х.

Так вот, финансировать нам такую тотальную мобилизацию желающих нет. Финансируют со скрипом то что есть. Но есть дофига желающих усадить нас за стол переговоров. Я не знаю каких титанических усилий нашим друзьям в Европе и США, нашим дипломатам стоит вся та работа, которую они сейчас делают, чтобы продолжать держать не только консенсус поддержки, но и местами даже расширять его.

Много ли мы можем реально улучшить внутри страны? На самом деле, не очень. Институциональные изменения во время войны вещь обычно не очень работающая. Вон даже положительные изменения в государственных закупках в МО неизбежно имеют баги как с едой, потому что менять колесо когда ты едешь на велосипеде, велосипед горит и ты горишь - дело довольно рискованное и неочевидное.

Нам придется преимущественно жить с теми институтами, которые мы построили за 30 лет. И пытаться починить отдельные участки, которые можно починить. Где-то отловить наиболее наглых коррупционеров, но при этом не сломать какие-то эксклюзивные и сложные системы, например, импорта снарядов.

Поэтому сейчас у нас из всех реально доступных (и - на самом деле - приемлемых) опций расширения возможностей есть обмен дополнительной помощи и гарантий на готовность вести переговоры, когда условия улучшатся. И дальше уже как-то оно будет, согласно нашим с вами разборам возможных сценариев завершения войны. Либо режим Путина падет, либо будут какие-то паритетные переговоры при условии истощения сторон (и российской в первую очередь), либо мы пойдем на что-то крайне для нас неприятное. Или начнется какая-то там мировая.

А все остальное придется отложить в папочку "После войны" или в папочку "Несбывшиеся мечты". В этом нет ничего ни трагического, ни фатального. Просто надо вывезти сейчас. А дальше уже учить уроки. Следующие 20 лет и покажут какие уроки выучили те, кто выживет и будет строить страну дальше.

Да, может этот текст не полон безумного оптимизма, но я его пишу в первую очередь для фокусировки. На реалистичном. А мечтать или заниматься самоедством будем как-то потом. Спасибо за внимание.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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