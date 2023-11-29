О пивной партии и изменениях в европейской политике: нас ждет очень интересный 21 век

Австрийская пивная партия (да-да) летом преодолела планку рейтинга в 10%, сейчас имеет от 12 до 14% и заняла бы 3-4 место на федеральных выборах.

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Лидер австрийской Пивной партии / Фото: Bierpartei

О пивной партии и изменениях в европейской политике. Расскажу вам об очередном примере успешного контрелитарного эпатажного популистического проекта, только теперь немного с осторожным позитивом. Теперь из Австрии. Где сильные позиции у изоляционистов и пророссийских ультраправых.

Австрийская пивная партия (да-да) летом преодолела планку рейтинга в 10%, сейчас имеет от 12 до 14% и заняла бы 3-4 место на федеральных выборах. Лидер партии - Доминик Влазни, музыкант, панк-рокер, врач по образованию с дипломом врача. Выступает и в политике, и на сцене под псевдонимом Марко Пого.

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Хотя партия была основана в 2014, первые ее относительно успешные выборы состоялись в 2020 году, в разгар коронавируса. Партия набрала 1,8% на выборах в совет Вены, и не прошла в местный совет австрийской столицы. Но сумела набрать достаточное количество голосов чтобы получить представительство в 11 муниципальных округах столицы.

В 2022 году лидер партии занял 3 место на выборах президента с 8,31% голосов, за него проголосовало более 300 тысяч австрийцев.

Что там по программе? Программа основательная:

1. Партия выступает за построение "пивократии", где каждый будет иметь свободу в выборе пива.

2. Социальная политика должна ориентироваться на поддержку тех, кто неспособен выпить более 3 бокалов пива за раз.

3. Предполагается предоставление австрийцам ежемесячного гарантированного дохода - 50 литров пива для взрослых и 20 литров для детей.

4. Партия выступает за дискриминацию людей, потребляющих радлер. Радлер - это коктейль из пива и безалкогольного напитка, такого как лимонад. Для пиволюбов это харам.

А теперь чуть серьезнее.

Что из фундаментального ведет к текущим 12% популярности?

1. Контрелитарный запрос в целом. Многие австрийцы и устали от традиционной политики, и за правых радикалов голосовать не готовы.

2. Троллинг популярных в Австрии ультраправых, которые своим шовинизмом и симпатией к диктатурам утомляют молодых австрийцев и средний класс. А системные австрийские политики противостоять им адекватно не могут.

3. Партия ориентируется на базово "далеких от политики". Партия говорит с молодежью о проблемах экологии, выступает за открытость Австрии миру, к тому же влезает редкий еврооптимист. Анти-Орбан и - что главное для Австрии-анти-Розенкранц (лидер ультраправой Австрийской партии свободы).

4. Эпатаж и на самом деле креативный маркетинг. Так, во время президентской кампании Пого - Влазник раздавал избирателям бесплатное пиво. Кроме того, именно в разгар кампании партия открыла в центре Вены пивной фонтан.

Ну и малый бизнес партии способствует. Во время коронавируса первый скачок популярности произошел из-за вполне рационального требования поддерживать малый бизнес и учреждения культуры. Чтобы они пережили пандемию. Кроме того, партия выступает как лоббист ассоциаций производителей пива (что логично) и малого бизнеса в ресторанном и гостиничном секторах в целом. Например, отстаивает запрет ограничивать время работы ресторанов и баров. Короче, реальной политики тоже хватает.

До Австрии партии с аналогичным названием существовали в Норвегии, Польше, Германии, Украине и в России. Самой успешной была польская пивная партия, которая в 1991 году получила 16 мест в Сейме. Но, конечно, они все были совсем о другом.

Короче, что я вам скажу. Мир стремительно меняется. И политика-тоже. Нас ждет очень интересный 21 век.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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