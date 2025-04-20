О "перемирии от Путина"

Завтра и в понедельник будьте очень осторожны. Избегайте мест массового скопления людей. Да, церквей тоже.

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Путин / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Это, конечно, сознательная и надо очевидная провокация и фарс. Потому что ни одно перемирие невозможно без механизмов контроля. Их нет и их еще никто не обсуждал.

Если администрация Трампа "схавает" это как "добрую волю Путина", они абсолютно неадекватные идиоты. То есть вот наглухо отбитые. Потому что даже если они очень хотят "слить Украину", поверить Путину сейчас - это во всех будущих кейсах взаимодействия с ним "быть лохом".

Мы, со своей стороны, должны и будем фиксировать все случаи нарушения объявленного "перемирия", чтобы продемонстрировать пункт 1.

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Сегодня и в понедельник будьте очень осторожны. Избегайте мест массовых скоплений людей. Да, церквей тоже.

Спасибо за внимание.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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