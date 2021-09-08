О настоящем стратегическом партнерстве или визиту Зеленского в США посвящается.

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По итогам визита, глава нашего МИД-а Кулеба заявил о том, Украина предложит США заключить соглашение о зоне свободной торговли.

Хочу вам продемонстрировать итоговый результат встречи настоящих стратегических партнеров.

Речь о Египте и Саудовской Аравии, которые в лице своих лидеров в 2016-м году подписали соглашение о зоне свободной торговли на Синае.

В рамках достигнутых договоренностей, Египет и Саудовская Аравия создали совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом 16 млрд дол.

Планируется построить 50-километровый мост стоимостью 5-7 млрд. дол. через пролив в Красном море, который свяжет Саудовскую Аравию и египетский Синай.

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Проект развития самого Синая предусматривает выделение 1,5 млрд долл. для создания в этой египетской провинции 13 промышленных комплексов, а также университета имени короля Сальмана в Эт-Туре (административный центр провинции Южный Синай).

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В пакете соглашений - проекты жилишного строительства, водоканалы и две электростанции возле Каира стоимостью 2 млрд. дол.

Создание порта в Исмаилии и специализация его на обслуживании сухогрузов. Стоимость проекта более 2 млрд дол.

Это пример действительно стратегических отношений и той самой конретики: лучше пять адекватных проектов на 3-5 млрд. дол., чем экономическое фэнтези на 277 млрд.

И заметьте, ВВП Египта в два раза больше нашего, то есть емкость экономики и способность апсорбировать инвестиции - выше в разы.

Равно как и финансовый профицит саудитов и желание давать деньги своим партнерам - несравненно больше, чем в США.

Но никто ни в Египте, ни в Саудовской Аравии не играет в глобалистику и не смешит народ дешевыми презентациями (сами знаете кем у нас сделанными).