О насмешках США и разрешениях Байдена

Удержание плацдарма в Курской области сейчас стало принципиально важным.

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Байден и разрешение ударов для Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Уточняю, что на самом деле эта запутанность с разрешенной дальностью "Атакамсов" - то ли 80 км, то ли 300 км, не имеет значения. Значение имеют цели, по которым можно бить. А они, по настоянию США, сугубо военные - скопления живой силе, техники, аэродромы, штабы, склады, переправы в Курской области. Объектов российской энергоструктуры там, к сожалению, нет.

Великобритания и Франция будут действовать в русле США.

Обычно, взаимодействие выглядит следующим образом. ВСУ предлагает варианты целей. На те цели, с которыми партнеры соглашаются, они предоставляют координаты для ракетных ударов (никакие военнослужащие НАТО на территории Украины не вводят эти координаты в установки Хаймарс, это бред Путина, потому что все происходит в полуавтоматическом режиме). Соответственно, в основном, это будут цели в Курской области, связанные с контингентом воинов из Северной Кореи.

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Можно предполагать, что в наличии у нас будут до сотни "Атакамсов" и около 20 ракет "Шторм-Шедоу"/"Скальп" (это не секрет). Такое количество не позволит принципиально переломить фронтовую ситуацию в Курской области, однако позволит определенным образом нивелировать наличие северокорейского контингента в количестве 10-12 тыс воинов с реактивной и обычной артиллерией.

Удержание плацдарма в Курской области сейчас стало принципиально важным. Потому что накануне потенциальных переговоров ломает схему агрессора. Обратите внимание, в недоимперии практически прекратили употреблять такую удобную для них когда-то формулировку "с учетом реалий на земле". Потому что сейчас это означает, что не только Украина теряет неконтролируемые территории, но и россия. И как тогда петь о "достижении всех целей СВО"?

И попутно еще об одной теме. Как выразились бы наши незаменимые топ-менеджеры, "на внешнеполитическом треке фиксируется негативный тренд". А именно, в окружении Дональда Трампа начинают смеяться над президентом В. Зеленским. Не критиковать, а именно смеяться.

Этим довольно системно занимаются сын избранного президента США Трамп-младший, Илон Макс, журналист Такер Карлсон, есть и другие, менее заметные. Это плохо. Потому что это не какая-то невоспитанность людей из ближайшего окружения Трампа, а вполне сознательная позиция. И она рискует стать неофициальной нормой. Это выгодно Трампу, потому что человеку, которого не уважают и из которого пытаются сделать посмешище, очень просто отказать даже в самом необходимом. Или принудить к самому унизительному. А потом еще и написать где-то в сети Х: "Просил, но не получил. Демократическая халява кончилась".

Неприемлемую ситуацию надо немедленно исправлять. Но для этого надо стать для Трампа не надоедливым просителем, а младшим партнером в его планах.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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