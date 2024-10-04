О МСЭК, людях с инвалидностью и коррупционном феодализме

Те, кто предлагает отменить все решения МСЭК в Хмельницкой области по факту того, что поймали на коррупции руководителя. Вы - идиоты.

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ГБР задержали коррупционеров из МСЭК / коллаж: Главред, фото: ГБР

Мне очень нравится когда украинская община в фейсбуке открывает для себя какой-то общественный нарыв, который существует десятилетиями и ОЧЕНЬ удивляется.

Для меня наиболее показательным кейсом остается убийство Екатерины Гандзюк, когда киевская тусовка (которая не работала с регионами или в регионах) открыла для себя, что в стране есть ФЕОДАЛИЗМ. И в регионах руководят бандиты.

Так вот. Сегодня, уважаемое сообщество, вы заметили проблему, о которой люди с инвалидностью и их семьи знают десятилетиями. Спайку МСЭК (возможно, наиболее коррумпированной части нашей медико-социальной системы), Пенсионного фонда и системы местной власти как таковой. Там еще - где-то в тени - обязательно сидит "ветеран СБУ" (советник председателя МСЭК), директор местного протезного завода (и у него тоже есть советник), а также группа чиновников областного или городского соцстраха. А ниже них - подчиненные. Это тоже феодализм, но с отраслевой спецификой.

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И все эти замечательные люди десятилетиями зарабатывают. И это - чаще всего - не про коррупцию комфорта. Чтобы отмазаться от мобилизации, получить право на выезд или отпетлять от алиментов. Да, некоторые оформляли себе инвалидность для этого. Люди вообще создания такие себе.

Чаще всего это - о коррупции выживания. Чтобы подтвердить настоящую инвалидность и получить право на выплаты. Чтобы просто не проходить ад подтверждения инвалидности. Потому что у нас до недавнего времени (до 2017 года, если быть точным) ежегодно надо было подтверждать даже то, что у тебя нога или рука назад не отросли. ЭТО НЕ ШУТКА.

Да-да, люди с инвалидностью часто вынуждены были сталкиваться с МСЭК буквально каждый год. Чтобы просто получить то, что и так их. Это повторяется много лет подряд. И люди на вершине пирамиды собирали сливки.

Война накачала эту систему деньгами и увеличила расценки во много раз.

Пытались ли эту систему реформировать? До 2014 года нет. После - несколько раз. И при Порошенко, и при Зеленском. Но единственные сдвиги - это, собственно, те самые отмененные ежегодные подтверждения того, что ноги у людей не отросли.

Особого социального запроса не было. Потому что с инклюзивностью у нашего общества все еще огромные проблемы и людей с инвалидностью удобнее не замечать. А лезть туда и воевать с той мафией - это надо или стальные яйца и политический вес, или политическую волю на уровне президента или премьера. Пока не было.

Возможно сейчас общество не будет сводить все к нескольким персоналиям, а посмотрит на проблему МСЭК и вообще индустрию "обилечивания" настоящих людей с инвалидностью и фиктивных комплексно. Но я чего-то в этом сомневаюсь.

А, и да. Те, кто предлагает отменить все решения МСЭК в Хмельницкой области по факту того, что поймали на коррупции руководителя. Вы - идиоты. Десятки тысяч пожилых людей с инвалидностью и не только пожилых в Хмельницкой области скажут вам большое "спасибо". Ищите лучших идей.

Извините что снова со своей скучной попыткой посмотреть дальше персоналий. Но сгорел.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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