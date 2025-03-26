О 'морском перемирии': чего ждать

А те сложные планы и комбинации - они может у кого-то и существуют (как способ рационализации). Но точно не в голове Трампа - Волца - Рубио - Венса.

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Переговоры / Коллаж: Главред, фото: МИД РФ, Белый Дом

Многие ищут сложные объяснения почему именно море, рассуждают о геополитике и сложных комбинациях "США - Россия" против "Китай - Турция".

На самом деле, судя по всему что мы знаем об этой администрации, логика морского перемирия проста как дверь: оно наиболее достижимо как "быстрая победа" и оно самое простое с точки зрения контроля.

России уже особо нечем хвастаться, как только ее флот пытается действовать активно - он под ударами дронов. Как только Россия применяет флот против ВСУ или гражданских - получает упреждающий удар или ответный удар.

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Украина ничего не теряет, ведь снижение рисков для морской торговли (которую сейчас надо все равно дополнительно охранять) нам явно не в минус. А российские торговые суда, которые идут в другие страны, мы и так не атаковали.

США и Трамп в первую очередь отчитываются о достигнутой первой "победе" там, где интенсивность действий и так будет снижена до минимума из-за успехов Украины.

Будет ли это перемирие достигнуто? Очень вероятно. Пока это наиболее вероятное из доступных.

Будет ли оно выполняться? Думаю, что скорее да.

Откроет ли это путь к дальнейшему прекращению огня? Не очень вероятно.

Будет ли это победой для Трампа? Он об этом объявит.

Изменит ли это что-то существенно для нас и россиян? Нет.

А те сложные планы и комбинации - они может у кого-то и существуют (как способ рационализации). Но точно не в голове Трампа - Волца - Рубио - Венса. Им надо сообщение в соцсеть бахнуть какие они молодцы.

Так и живем.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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