Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

О "морском перемирии": чего ждать

Юрий Богданов
26 марта 2025, 08:10
38
А те сложные планы и комбинации - они может у кого-то и существуют (как способ рационализации). Но точно не в голове Трампа - Волца - Рубио - Венса.
О 'морском перемирии': чего ждать
Переговоры / Коллаж: Главред, фото: МИД РФ, Белый Дом

Многие ищут сложные объяснения почему именно море, рассуждают о геополитике и сложных комбинациях "США - Россия" против "Китай - Турция".

На самом деле, судя по всему что мы знаем об этой администрации, логика морского перемирия проста как дверь: оно наиболее достижимо как "быстрая победа" и оно самое простое с точки зрения контроля.

России уже особо нечем хвастаться, как только ее флот пытается действовать активно - он под ударами дронов. Как только Россия применяет флот против ВСУ или гражданских - получает упреждающий удар или ответный удар.

видео дня

Украина ничего не теряет, ведь снижение рисков для морской торговли (которую сейчас надо все равно дополнительно охранять) нам явно не в минус. А российские торговые суда, которые идут в другие страны, мы и так не атаковали.

США и Трамп в первую очередь отчитываются о достигнутой первой "победе" там, где интенсивность действий и так будет снижена до минимума из-за успехов Украины.

Будет ли это перемирие достигнуто? Очень вероятно. Пока это наиболее вероятное из доступных.

Будет ли оно выполняться? Думаю, что скорее да.

Откроет ли это путь к дальнейшему прекращению огня? Не очень вероятно.

Будет ли это победой для Трампа? Он об этом объявит.

Изменит ли это что-то существенно для нас и россиян? Нет.

А те сложные планы и комбинации - они может у кого-то и существуют (как способ рационализации). Но точно не в голове Трампа - Волца - Рубио - Венса. Им надо сообщение в соцсеть бахнуть какие они молодцы.

Так и живем.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Юрий Богданов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"РФ тянет время": Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной

"РФ тянет время": Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной

08:31Мир
Вспыхнули пожары: РФ атаковала дронами Ахтырку на Сумщине

Вспыхнули пожары: РФ атаковала дронами Ахтырку на Сумщине

06:58Война
Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

00:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

Сидит в "Одноклассниках" и дружит с оккупантами: чем занята пловчиха Яна Клочкова

Сидит в "Одноклассниках" и дружит с оккупантами: чем занята пловчиха Яна Клочкова

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Последние новости

08:31

"РФ тянет время": Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной

08:23

Украинцы будут воевать голыми руками, если условия мира их не устроят - глава ЦРУ

08:10

О "морском перемирии": чего ждатьмнение

08:06

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:57

Наталья Могилевская заговорила о супружеских изменах - причина

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:58

Вспыхнули пожары: РФ атаковала дронами Ахтырку на Сумщине

06:10

Трамп и Путин против Европымнение

06:00

"Я так выбрала": Тина Кароль заговорила о замужестве

05:50

Тест на внимательность: найдите три ошибки на картинке за 9 секунд

Реклама
05:20

Гороскоп на апрель 2025 для Тельцов: чего ждать в семье, финансах и на работеВидео

04:57

Гороскоп на завтра 27 марта: Тельцам - удовольствие, Стрельцам - приятная встреча

04:35

Почему нельзя говорить Маша, Ксюша, Наташа и Даша: учитель указала на ошибкуВидео

04:00

Штраф 270 тысяч гривен: где водителей могут наказать за неисправный кондиционер

03:30

Уничтожение армейской авиации россиян: эксперт раскрыл главную проблему РФ

03:03

Креститься руками недостаточно - священник раскрыл, что на самом деле говорит БиблияВидео

02:31

Без лишней химии: как подобрать лучшие удобрения для огорода

02:26

Подруга плейбоя Ди Каприо призналась, что ее раздражает в романе с Лео

01:58

Кто должен проехать перекресток первым: тест ПДД, который разгадают далеко не все

01:32

Не все так очевидно: адвокат ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой"

01:30

Что принц Уильям говорил на ушко Кейт Миддлтон в день их свадьбы - детали

Реклама
00:57

Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

00:22

Зачем опытные водители возят карандаш в бардачке: секретный лайфхак

00:17

"Правда более банальна": Аффлек впервые прямо высказался про развод с Лопес

00:12

Не просто наклейка: эксперты объяснили, зачем нужны черные точки на лобовом стекле

00:00

Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

25 марта, вторник
23:01

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

22:54

"Это меня просто бесит": Могилевская сделала признание про брак, флирт и измены

22:46

"Такая цена": Зеленский высказался о сценариях окончания войны

22:24

РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп

22:01

"Красотка": что известно о женитьбе путиниста Лепса на 19-летней студентке

22:01

"Сдержать РФ - задача со звездочкой": DeepState раскрыли правду о Сумщине

22:00

Результаты переговоров в Эр-Рияде и перемирие: главные новости Украины (дайджест)

21:50

РФ цинично присвоила себе Запорожскую АЭС и назвала "российским ядерным объектом"

21:28

Как понять, что пробег авто скручен: поможет лишь одна деталь в салоне

21:27

Неревнивая 19-летняя невеста Лепса отказалась планировать с ним детей

21:23

Переломный момент: для каких знаков зодиака весна 2025 года станет судьбоносной

21:03

Удивит гурманов: Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить плавленый сыр домаВидео

20:39

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

20:35

Что будет, если тревоги и активность РФ в море продлятся - заявление Зеленского

20:25

Где хранить домашнюю консервацию - лучшие места в квартире

Реклама
20:25

Средство из 3 ингредиентов очистит окна за считанные минуты: как его приготовить дома

20:12

Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак

20:06

Тест на внимательность: только эксперт шоу-биза узнает артисток по карим глазам

19:52

РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

19:43

Украину накроют дожди, а потом заморозки: синоптики удивили прогнозом

19:39

Путин может ударить ядеркой по Украине: в разведке США выступили с предупреждением

19:13

Успешные люди живут по 5 правилам: как заработать первый миллион

19:10

Ситуация осложнена: DeepState сообщили о продвижении врага на Запорожье

19:10

Новые требования США и РФ в переговорах с Украиноймнение

18:54

Обсуждался ли вопрос территорий в Эр-Рияде - ответ Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять