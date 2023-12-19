О масштабах 'домашнего задания' по евроинтеграции

В этой статье принципиально не буду касаться политических аспектов вступления Украины в ЕС.
Остановлюсь лишь на экономических - так называемых маастрихтских критериях.
Их пять - базовых требований.
1. Государственный бюджет: уровень госдолга к ВВП на уровне 60%, дефицит госбюджета - не более 3%.
2. Курс национальной валюты. Участие в европейском Механизме обменных курсов - 2, ориентация на евро, отклонение гривны от евро не более чем коридор -/+ 2,25 п.п.
3. Инфляция - отклонение не более чем на 1,5 п.п. от среднего уровня в трех государствах-членах ЕС, имеющих минимальные показатели инфляции.
4. Процентные ставки по государственным облигациям: доходность 10-летних бондов Украины - не более, чем на 2 п.п. превышает средний уровень аналогичной ставки в трех государствах-членах ЕС, с наименьшей инфляцией.
5. Правовая готовность, в том числе, независимость центрального банка в соответствие с Уставом Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ).
Давайте оценим реалистичность этих критериев.
Если снять постпандемийную аберацию, речь о среднеевропейской инфляции в 2%, доходности бондов в 1-2%.
Но после войны у нас сформируется достаточно широкий дефицит бюджета - около 5% и это будет продолжаться годами, пока экономика не будет восстановлена.
Уровень госдолга на уровне 90-100% ВВП, вместо 60%. Без списания части госдолга, этот критерий выполнить практически нереально.
Ставки по нашим государственным бондам у учетом геополитических рисков еще очень не скоро снизятся до уровня 4%.
Более того, высокий уровень рисков будет удерживать нижнюю планку процентных ставок на достаточно высоком уровне даже на фоне минимальной инфляции.
Условно говоря, при инфляции даже на уровне 1-2%, ставки по внутренним кредитам в гривне у нас будут выше 10%. Исключительно за счет рисков.
Ставки по валюте для Украины в такой парадигме будут выше 5%. Нужно решать вопрос безопасности страны.
Что касается инфляции - сжатие ее до 4% возможно, но лишь ценой уничтожения высоких темпов послевоенного роста ВВП и с помощью низких темпов самого восстановления. Иначе - инфляция выше 5%.
Курсовая стабильность в коридоре +-2,25% возможна. Но нужно отказываться от долларизации и переходить к ориентированию на евро, в том числе в структуре резервов НБУ.
В общем, работы, непочатый край.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.