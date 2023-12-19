О масштабах 'домашнего задания' по евроинтеграции

Уровень госдолга на уровне 90-100% ВВП, вместо 60%.

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ЕС-Украина / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, УНИАН

В этой статье принципиально не буду касаться политических аспектов вступления Украины в ЕС.

Остановлюсь лишь на экономических - так называемых маастрихтских критериях.

Их пять - базовых требований.

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1. Государственный бюджет: уровень госдолга к ВВП на уровне 60%, дефицит госбюджета - не более 3%.

2. Курс национальной валюты. Участие в европейском Механизме обменных курсов - 2, ориентация на евро, отклонение гривны от евро не более чем коридор -/+ 2,25 п.п.

3. Инфляция - отклонение не более чем на 1,5 п.п. от среднего уровня в трех государствах-членах ЕС, имеющих минимальные показатели инфляции.

4. Процентные ставки по государственным облигациям: доходность 10-летних бондов Украины - не более, чем на 2 п.п. превышает средний уровень аналогичной ставки в трех государствах-членах ЕС, с наименьшей инфляцией.

5. Правовая готовность, в том числе, независимость центрального банка в соответствие с Уставом Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ).

Давайте оценим реалистичность этих критериев.

Если снять постпандемийную аберацию, речь о среднеевропейской инфляции в 2%, доходности бондов в 1-2%.

Но после войны у нас сформируется достаточно широкий дефицит бюджета - около 5% и это будет продолжаться годами, пока экономика не будет восстановлена.

Уровень госдолга на уровне 90-100% ВВП, вместо 60%. Без списания части госдолга, этот критерий выполнить практически нереально.

Ставки по нашим государственным бондам у учетом геополитических рисков еще очень не скоро снизятся до уровня 4%.

Более того, высокий уровень рисков будет удерживать нижнюю планку процентных ставок на достаточно высоком уровне даже на фоне минимальной инфляции.

Условно говоря, при инфляции даже на уровне 1-2%, ставки по внутренним кредитам в гривне у нас будут выше 10%. Исключительно за счет рисков.

Ставки по валюте для Украины в такой парадигме будут выше 5%. Нужно решать вопрос безопасности страны.

Что касается инфляции - сжатие ее до 4% возможно, но лишь ценой уничтожения высоких темпов послевоенного роста ВВП и с помощью низких темпов самого восстановления. Иначе - инфляция выше 5%.

Курсовая стабильность в коридоре +-2,25% возможна. Но нужно отказываться от долларизации и переходить к ориентированию на евро, в том числе в структуре резервов НБУ.

В общем, работы, непочатый край.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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