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О Мали и дипломатии: что случилось

Юрий Богданов
5 августа 2024, 19:10
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Текущее "правительство" Мали - это настоящая военная хунта, которую легальным правительством признает очень немного стран.
Мали и Украина
Мали и Украина / Коллаж Главред, фото pixabay

Оказалось, что некоторым читателям нужно объяснение относительно "разрыва дипломатических отношений" со стороны "правительства" Мали. Потому что даже здесь умудряются найти "вину Украины". Неиронично.

Текущее "правительство" Мали - это настоящая военная хунта, которую легальным правительством признает очень немного стран. Западные страны и большинство африканских осторожно называют его "переходным правительством".

Режим существует с 2021 года, когда военные отстранили от власти своих же партнеров по власти, к которой они пришли в результате предыдущего военного переворота. Ключевой союзник главы хунты Ассими Гоиты - Россия. Даже Китай держится от режима Гоиты подальше и очень осторожно поддерживает контакт. Поэтому то, что пророссийская хунта в Мали при первой возможности выполнила просьбу России и "ударила" по Украине (как могла) - вполне логично.

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Другой вопрос: навредит ли это как-то Украине и нашим контактам со странами "глобального Юга"? Да нет, никак не навредит.

Во-первых, даже если представить, что украинские специалисты помогают бить по "вагнерам", то Мали в таком случае не прецедент. Об ударах в Судане писали ведущие западные медиа.

Во-вторых, для режимов страны, которые сами боятся российской или китайской гибридной экспансии, Украина одновременно и пример эффективного противодействия, и источник неисчерпаемого опыта как с этими угрозами бороться.

И когда Украина сможет - когда сама отобьется от России - наши военные могут стать огромным источником опыта и экспертизы для относительно демократических стран Африки и Азии в вопросе борьбы с пророссийскими режимами и российскими же прокси и наемниками.

Ну и да. Постоянно искать недостатки в себе, в своем государстве, в дипломатах или разведчиках - это крайне вредная привычка. Особенно когда эти "недостатки" раздражают настоящие военные хунты. Здесь радоваться надо, что нас уже так боятся.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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