О культе личности Трампа

Трудно быть Реформатором или даже Мессией в 80 лет, тем более в Америке, где господствует культ молодости, здоровья и силы.

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Трамп и его новая политика / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Первый раз это случилось с Рейганом, второй раз - с Обамой и вот в третий раз Америка нашла себе Героя -Трампа. Еще пару месяцев назад все критиковали усталого и ветхого президента США - Байдена, которому из-за критики его старости пришлось сняться с президентской гонки.

Сейчас победителю президентской гонки Трампу -78 лет.

А во власти такие нагрузки, что там год президентства идет за два года. Поэтому после Нового года Трампу "стукнет" 80 лет.

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Трудно быть Реформатором или даже Мессией в 80 лет, тем более в Америке, где господствует культ молодости, здоровья и силы.

А у тесного, "моложавого" окружения Трампа появляется соблазн помочь, подправить, чуть-чуть "заменить" усталого и старого Лидера нации, чьи ошибки и провалы могут плохо повлиять и на Республиканскую партию, и на политику США.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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