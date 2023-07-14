О короткой памяти бритнацев и неизученных уроках

Все, что написано ниже, не означает, что мы не должны быть благодарны британцам за то, что они сейчас - лидеры в преодолении красных линий. Должны быть благодарны. А Бен Уоллес - красавчик. Без иронии.

https://opinions.glavred.info/o-korotkoy-pamyati-britnacev-i-neizuchennyh-urokah-10485553.html Ссылка скопирована

Бен Уоллес упрекнул Украину за "неблагодарность" / коллаж: Главред, фото УНИАН, Twitter Уоллеса

Я вижу многие начали кое-что забывать. Поэтому расскажу печальную историю о футболе. Она и о мудрости западных политиков (британских, например), и о граблях, и о том, почему после Путина будет другой Путин. Просто в другом месте.

Британия была крупным центром отмывания денег для России, легализации капиталов и точкой входа на большинство западных и восточных рынков. Так было где-то года с 2002 до отравления Скрипалей. Так, дело Литвиненко не сильно повлияло на ход событий. И Крым не особо повлиял. Они скупали имущество, вкладывались в фонды лордов, покупали футбольные клубы и использовали все доступные британски юрисдикции. Деньги шли и в прямой лоббизм, и в коррумпирование политики, и в проникновение влияния. Именно российские чиновники и олигархи сломали рынок лондонской недвижимости.

видео дня

У нас сейчас не любят российскую оппозицию (и есть за что), но когда после формализации диктатуры вся их братия вопила "прекратите их толеровать, наложите санкции, арестуйте имущество, потому что они спонсоры Путина и его кошельки", британцы делали вид что у них лапки. Ну, пока Путин не начал континентальную войну в прямом эфире. Тогда оказалось что лапок нет. Но до того, на каждом этапе построения агрессивной диктатуры - лапки. Вон Усманов после неудачной попытки взять под контроль "Арсенал" 2020 вошел в соглашение о приобретении "Эвертона". Это уже после разоблачения Навального о коррупционной связи Усманова и Медведева. Всем было хорошо.

Это я к чему? Есть такой человек с сомнительными признаками человечности. Зовут ее Мухаммед ибн Салман ас-Сауд и он будет следующим королем Саудовской Аравии. Знаменитый принц Салман несколькими вещами:

1. пытается удержать цены на нефть и снижает добычу в сговоре с россиянами и другими диктатурами с нефтяными запасами. А также усиленно отбивается от американского влияния в пользу Китая.

2. уничтожает любых конкурентов, которые могут ограничить его власть внутри клана Саудов. Конечно, под лозунгами борьбы с коррупцией.

3. 2 октября 2018 в этот день по его приказу в Стамбуле был убит и расчленен журналист Джамаль Хашогги.

4. в октябре 2021 года саудовский фонд, которым он руководит, купил клуб "Ньюкасл". Там была история и попытки заблокировать сделку, но снова лапки. Кстати. Были ли возмущены болельщики "Ньюкасла", что их клубом владеет такой замечательный человек? Да нет. Они счастливы, что наконец клуб будет развиваться, ведь спорт вне политики. Совокупно суверенный фонд Саудовской Аравии выкупил недвижимости и активов в Британии на несколько миллиардов фунтов.

Примерно так же с китайскими деньгами, с катарскими деньгами во Франции (деньгами страны, где норм с рабством) и тому подобное. Единственная причина, почему таких отношений с британскими или другими европейскими юрисдикциями не выстроили условный Янукович или Лукашенко - нет достаточного источника маржи, которая позволит что-то такое построить и выстраивать влияние.

Чего я все это вспомнил? Потому что когда у нам начинают рассказывать, что "Запад" нам ничего не должен, потому что не он виноват в войне - это очень смешно. Даже на британцах, которые сейчас работают по формуле "Остазия всегда воевала с Океанией". Чтобы репутация не пострадала. Самыми плохими будут немцы, а британцы все в белом (нет).

Но надо держать в голове, что они помогли путинскому режиму стать таким, каким он стал. И способствовали другим режимам людоедов становиться сильнее.

Теперь, когда потенциальное столкновение с Китаем выглядит как реальная перспектива и РФ надо ослабить как партнера-сателлита КНР, все бегают с горящей задницей. Где и эскалация пугает, и коллапс РФ, и что-то надо делать, чтобы экономику удержать и поэтому с КНР или саудами желательно ссориться осторожно.

Вот такая дальновидность. Потому что копеечка к копеечке. Потому что после падения СССР вверяли в неминуемую победу демократии и свободы. Но об этом в другой раз как-нибудь поговорим.