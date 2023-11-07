О конфликтах между военным и политическим руководством

Не сомневаюсь что в офисе Зеленского есть достаточно людей которые не любят Залужного или других генералов.

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Зеленский и Залужный / Коллаж: Главред, Фото: Facebook / CinCAFU, president.gov.ua

Люди во время войны вообще имеют тенденцию параноить, искать предательство и коварный план во всем происходящем.

Украинцы в этом далеко не чемпионы, на самом деле. До шпиономании времен Первой мировой нам еще очень далеко.

Но давайте я кое-что объясню за то, как работают отношения во время войны между политической властью и военным руководством примерно везде.

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Так вот, политической власти и военным не обязательно друг друга любить. В США или Британии времен Второй мировой между правительствами и военными было дофига споров, которые переходили в вежливое тыкание друг друга нецензурными оскорблениями. Даже в СССР так было.

Во время Первой все было еще хуже. Там еще Франция была и вот там генеральско-министерские разборки регулярно вели к кадровым движениям что среди первых, что среди других. Когда во французской армии на третий год войны начались массовые бунты (более 200 в итоге) политики не хотели топить их в крови, потому что выборы. А военные - хотели. И, кстати, топили. А после победы отношения между военными и гражданским элитами во Франции испортились настолько, что в итоге в корне подорвали боеспособность Франции перед Второй мировой. И никакая линия Мажино не спасла.

Это я к чему.

Не сомневаюсь что в офисе Зеленского есть достаточно людей которые не любят Залужного или других генералов. И считают что военные не понимают политику. Вот заявление Жовквы именно об этом. Потому что Жовква дипломат, он так видит. Его вон и Милованов поправил в эфире, что Жовква неправ. Но ничто не остановит мысль, если человек ее имеет и не может себя сдержать.

Не сомневаюсь, что среди генералов есть те, кто искренне убежден что справится лучше чем Залужный. Это, вообще то, нормально - нормально иметь карьерные амбиции.

Не сомневаюсь, что уровень паранойи, который присутствует в любом обществе во время войны нормально себе почесывает и в правительстве, и в офисе.

Вон Шурма, я не сомневаюсь, искренне считает что догоняют его исключительно по заказу. А не потому что уже история о том как и из-за чего его выгнали из корпорации Ахметова намекает, что он патологически генерирует вокруг себя мутки и схемы.

Не сомневаюсь что хватает людей которые бегают что к Зеленскому, что др Залужного и вкладывают в уха разного уровня параноидальные идеи.

Знаю, как наши оппозиционные политики и некоторые медиа вкладываются в антагонизм Залужного и Зеленского, потому что на этом они хорошо капитализируют свою оппозиционность. Они себе даже информаторов в ОП придумывают чтобы выглядеть солиднее.

Но я советую всем участникам этой регаты от власти, оппозиции, военных, журналистов которые торгуют паникой и предательством не забывать главное:

Единственные кому выгоден настоящий раскол между политическим и военным руководством государства - это россияне. Потому что их цель не изменилась. И все кто пытается тактические или коммуникационные разногласия (которые являются вполне нормальными) раздувать в раскол и большой конфликт - идиоты или предатели.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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