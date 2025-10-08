О китайских спутниках над Львовом: что известно

Китай опосредованно поддерживает российскую агрессию в виде закупки российских энергоносителей и продажи частным китайским бизнесом изделий.

Речь о спутниках системы "Яогань" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Речь о спутниках системы "Яогань", которые китайское правительство публично позиционирует как исследовательские, но понятно, что они могут выполнять и разведывательные функции в оптическом и радио диапазонах.

Да, они действительно летали над Львовом, как сообщается в наших СМИ - и до вражеской атаки, и после, и сейчас летают над Украиной. Информирую читателей, что еще в 2022 году после полномасштабного вторжения России Китай несколько переориентировал свою спутниковую группировку таким образом, чтобы иметь полную информацию о событиях в Украине: как передвигается линия фронта, какие города попадают под воздушные удары, какие разрушения вызываются и так далее.

Это свидетельствует только о том, что Китай, который имеет рычаги влияния на нашу войну, хочет опираться на достоверную информацию о ходе боевых действий, которая базируется на собственных возможностях, а не сообщениях заинтересованных сторон. И все.

Что касается инфы о аж трех спутниках, что, видимо, должно подтверждать недобрые намерения Китая, то это глупости. Потому что спутники "Яогань" по замыслу работают в схеме триплета, то есть, на одной и той же орбите сразу находятся три спутника. Что позволяет повысить точность полученных данных за счет их сравнения.

Китай опосредованно поддерживает российскую агрессию в виде закупки российских энергоносителей и продажи частным китайским бизнесом изделий и комплектующих для военного производства. Но всячески избегает государственной поддержки войны. А передача спутниковой разведывательной информации в Китае исключительно прерогатива государства.

Да и в предоставлении такой информации Китаем нет смысла - недоимперия имеет собственные спутники-шпионы, которые, конечно, менее совершенны, чем китайские, но с определением координат целей справятся. Кроме того, в последнее время враг атакует преимущественно наши объекты энергетической инфраструктуры, большинство из которых построены еще в советские времена. Поэтому они есть даже на старых бумажных картах российского Генштаба, с которыми армия вторжения наступала в 2022 году.

А координаты новых объектов враг пытается получать за счет агентурной работы. СБУ регулярно задерживает предателей-наводчиков, но какую-то инфу они все же успевают передавать.

Соответственно, воздушные удары по Львову связаны с китайскими спутниками примерно так же, как и количество русскоязычных переселенцев. То есть, никак.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

